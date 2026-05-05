Pallavolo, a Priolo i play-off regionali categoria Open Maschile

Sarà Priolo Gargallo a fare da palcoscenico alla fase regionale dell’Open Maschile Sicilia di pallavolo. Domenica 10 maggio il Centro Polivalente di via del Fico ospiterà le gare del Girone B, segnando l’avvio dei play off regionali.

Una giornata all’insegna dello sport che vedrà scendere in campo diverse formazioni siciliane. Ad aprire il calendario, alle 9:30, sarà la sfida tra la Polisportiva Archimede Priolo (Siracusa) e la Fenice (Catania). A seguire, alle 11:00, l’incontro tra Partinico (Palermo) e la perdente della prima gara. Nel pomeriggio, alle 15:30, si disputerà infine il match tra la vincente del primo incontro e Partinico.

Grande attesa per l’evento anche da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte invitano la cittadinanza a sostenere la squadra locale: “Giochiamo in casa, davanti alla nostra gente, e abbiamo bisogno di supporto. Chiediamo di riempire il Polivalente e di spingere la squadra fino all’ultimo pallone. Insieme possiamo fare la differenza”.

L’appuntamento rappresenta non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di aggregazione per la comunità, chiamata a sostenere i propri atleti in una competizione di rilievo regionale.