Pallavolo, allenamento congiunto per Melilli con Modica

Allenamento congiunto con il Modica, squadra di B1, ieri sera per Melilli Volley, che prosegue il suo percorso di avvicinamento al campionato, al via l’11 ottobre con la gara interna contro Bronte. Al PalaMelilli, le giocatrici allenate da Luca Scandurra hanno palesato segnali di crescita, giocando su buoni ritmi.

È stato un test di buon livello con una formazione di caratura superiore, che ha dato la possibilità al tecnico siracusano di provare schemi e soluzioni di gioco. Venerdì 3 ottobre le due squadre torneranno ad allenarsi insieme, ma questa volta sul campo del Modica. Prima di quell’appuntamento, per le ragazze del presidente Luigi Distefano ce ne saranno altri due, entrambi in programma con Zafferana (squadra di B2): il primo sabato 27 settembre a Ragalna e l’altro mercoledì primo ottobre a Melilli. In mezzo, allenamenti atletici e tecnici per un gruppo che intende arrivare pronto alla prima di campionato.

È trascorso un mese dall’inizio della preparazione e le giocatrici stanno affinando sempre di più l’intesa, assimilando i dettami dello staff tecnico. La squadra continua a sudare, lavorando con intensità e determinazione e cercando di curare ogni dettaglio. Anche i piccoli particolari, infatti, potrebbero fare la differenza in una stagione che si annuncia impegnativa e in cui le melillesi cercheranno di lottare per le zone nobili della classifica.