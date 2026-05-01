Pallavolo, Aurora Volley PVI Under 16 vice campione regionale

Risultato di grande prestigio per l’Aurora Volley PVI Under 16, che conquista il titolo di vice campione regionale al termine di un percorso entusiasmante, fermandosi soltanto in finale contro la formazione catanese della GUPE.

La giornata decisiva si era aperta nel migliore dei modi: nella mattinata, le giovani atlete guidate dal capitano Annalisa Caldarella avevano superato con determinazione la semifinale contro Capaci, staccando il pass per la finalissima. Nel pomeriggio, poi, la sfida per il titolo regionale, in cui la squadra catanese ha avuto la meglio, imponendosi con merito.

Resta comunque enorme la soddisfazione per il cammino compiuto dal gruppo, protagonista di una stagione ricca di crescita, impegno ed emozioni. Il secondo posto rappresenta infatti il coronamento di un progetto sportivo sviluppato sul territorio dei Monti Iblei, capace di valorizzare il talento e la collaborazione tra diverse realtà.

Grande il contributo di tutte le atlete che hanno preso parte a questo percorso: Annalisa Caldarella, Carlotta Farchica, Martina Cavallaro, Giorgia Corridore, Ludovica Di Stefano, Sofia Casucci, Siria Zerilli, Ginevra Cifali, Nora Modica, Francesca Iachininoto, Isabella Fontana, Alessia Bottaro, Costanza Failla e Roberta Cunsolino, quest’ultima assente per gran parte della stagione a causa di un infortunio.

Un traguardo importante, reso possibile anche grazie alla sinergia tra le società coinvolte — Green Sport Modica, Eurialo Siracusa, ASD Sanconitana, PVT Modica e Polisportiva Armerina — e al lavoro condiviso con tecnici e dirigenti.

Per l’Aurora Volley PVI resta l’orgoglio di un risultato che guarda al futuro con entusiasmo, consapevoli di aver costruito qualcosa di solido e promettente.