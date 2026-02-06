Pallavolo B2 femminile, il Melilli Volley riparte da Bronte

E’ quasi un testa-coda, una di quelle partite all’apparenza dall’esito scontato. Avvio del girone di ritorno soft per Melilli Volley che, domani pomeriggio, sabato 7 febbraio (inizio ore 16,30), rende visita al Ciclope Volley Bronte. Seconda contro ultima in classifica in una gara che non dovrebbe riservare particolari inside alle neroverdi. Ci si attende dunque un match agevole per le ragazze allenate da Luca Scandurra contro un avversario che ha totalizzato un solo punto nelle 13 partite di campionato disputate.

L’allenatore però chiede alle sue di non prendere alla leggera questa partita. “E’ evidente che la differenza di valori è netta ma – sottolinea Scandurra – sottovalutare l’avversario significherebbe rischiare di complicarci la vita. Affronteremo una squadra giovane e, per spegnere ogni entusiasmo iniziale delle avversarie, dovremo approcciare bene la partita dal punto di vista dell’atteggiamento, spingendo forte fin dall’inizio”.

Durante la sosta di campionato, le giocatrici neroverdi (reduci dal 3-1 di Crotone di tre settimane fa) hanno lavorato sia in campo che in palestra. “Al palazzetto – prosegue Scandurra – ci siamo dedicati al richiamo della tecnica di base di tutti i fondamentali, ma abbiamo fatto soprattutto lavoro di carico in sala pesi. Utili anche i tre allenamenti congiunti fatti con Volley Valley (due) e Zafferana, che hanno fornito indicazioni importanti. Ho avuto l’opportunità di far ruotare l’intero organico e tutte le giocatrici hanno dato risposte positive. Siamo pronti a tornare al clima agonistico e fiduciosi per il prosieguo del campionato”.

Per la gara di domani, Luca Scandurra potrà contare anche sulle due nuove arrivate, la centrale Viviana Lo Piccolo e l’opposto Roberta Pasquini. “La società ha infoltito l’organico e per questo la ringrazio. Avrò più soluzioni a disposizione e, anche quando qualche giocatrice non starà bene – conclude – non saremo costretti a forzare i tempi del rientro, visto che adesso abbiamo un roster ampio e, se mai ce ne fosse bisogno, ancor più competitivo”.