Pallavolo B2 femminile: Melilli batte Pizzo e centra la quarta vittoria consecutiva

Melilli Volley centra la quarta vittoria consecutiva ma, contro Lory Volley Pizzo, nel match valido per la ventesima giornata di serie B2, non sono mancati i momenti di difficoltà. I tre set che si sono disputati al palazzetto di via Gorizia sono stati equilibrati e caratterizzati, a tratti, da scambi particolarmente lunghi e combattuti. Le neroverdi hanno anche annullato un set ball nel primo parziale, mentre nel terzo sono state quasi sempre sotto nel punteggio, anche a causa dei numerosi errori in battuta.

Lo Piccolo firma il primo punto del match, poi sbaglia al servizio. La imita Ba, che prima realizza il 2-1, poi, dai 9 metri, spedisce la palla sulla rete. De Franco è effiace a muro, ma le neroverdi mettono a segno un break di 7-2 che scava il primo solco del match. Contribuiscono Silvestre in fast, Lo Piccolo a muro e Vescovo. Ci pensano Mancuso e Raitis (insieme a qualche errore in attacco delle neroverdi) a rimettere in carreggiata le ospiti, che pareggiano, 10-10, quando Lena manda la sfera sull’antenna. Mancuso porta avanti le sue e, dopo un parziale di 6-1 per le calabresi, Scandurra chiama il primo time out del match. Dopo aver incassato il dodicesimo punto avversario, Melilli si riporta avanti, 13-12, conducendo sempre di un solo punto fino al 18-17. Nuovo break ospite: 5-0 e punteggio di 18-22. Set in salita, ma le locali non mollano. Minervini in secondo tocco, Lo Piccolo in primo tempo e la neo entrata Matrullo portano il punteggio sul 21-22. Dopo il time out di Monopoli, Pizzo sigla il ventitreesimo punto. Scandurra manda in campo Ferrarini, che schiaccia per il 22-23. Dentro anche Pasquini, e Melilli si riporta in parità. Poi va avanti Pizzo (dopo un’azione contestata), ma Ferrarini tiene in gioco le neroverdi in un primo set in cui due punti consecutivi di Silvestre permettono alle ragazze di Scandurra di portarsi sull’1-0.

Avvio di secondo set equilibrato. Sul 3-4, Matrullo mura un attacco avversario, Silvestre va a segno con un tocco morbido sotto rete con la mano sinistra e, ancora la schiacciatrice con la maglia numero 2, realizza l’ace del 6-4. Le padrone di casa allungano con Ferrarini, Lo Piccolo ma anche grazie a qualche errore di mira in attacco delle avversarie: 12-7. Sul 14-11, Ba cede il posto a Pasquini, che va subito a segno in pallonetto. Le ospiti si riavvicinano. E’ meno 1 sul 15-14, 16-15 17-16, 21-20 e 22-21. L’errore al servizio di Marcello, il punto in palleggio di Minervini e quello in attacco di Matrullo indirizzano la partita. Anche il secondo set infatti è neroverde e termina 25-21.

Melilli Volley riparte in sordina, concedendo tre punti consecutivi alle gialloblù. Pasquini è brava a muro.. Il secondo punto melillese arriva grazie a un’invasione, il terzo ancora con l’opposta abruzzese, il quarto (4-4) con un mani fuori sull’attacco di Matrullo. Silvestre firma il primo vantaggio neroverde del set. Minibreak Pizzo (6-9 il punteggio). Rientra Lena al posto di Matrullo, ma ci vuole tutta la bravura e l’esperienza di Ferrarini per annullare il gap. Silvestre sbaglia in battuta e De Franco porta avanti di 2 le calabresi. La compagine del presidente Distefano va in doppia cifra al termine di uno scambio lungo e intenso ma resta sotto di uno (10-11). Il tocco vincente è di Ferrarini. Tre errori al servizio di fila fanno arrabbiare Scandurra, che chiede maggiore concentrazione. Pasquini propizia dai 9 metri il 14-14 ma, subito dopo, sbaglia anche lei in battuta. Si va avanti con le due squadre che si alternano nei vantaggi. L’ultima parità è a 21, poi l’arbitro rileva una doppia di Russo e, nello scambio successivo, Pizzo cestina una buona azione offensiva. Lena mette a terra la palla del 24-21. Finisce con un altro errore avversario in attacco. Melilli vince in poco più di un’ora e mezza di gioco.