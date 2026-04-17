Pallavolo B2 femminile, Melilli Volley in casa dell’ultima in classifica

E’ quasi un testa-coda ma Melilli Volley non ha alcuna intenzione di snobbare l’impegno, men che meno di considerare già in tasca i tre punti. Partita, almeno sulla carta, comoda domani pomeriggio, sabato 18 aprile (start ore 18), per la squadra neroverde, ospite di un Medtrade Palermo ultimo in classifica, ma che non ha ancora ammainato bandiera bianca. La formazione allenata da Linda Troiano è alla disperata ricerca di punti salvezza e, proprio per questo motivo, le neroverdi non possono permettersi di prendere il match alla leggera.

“Lungi da noi un tipo di atteggiamento del genere – esclama coach Luca Scandurra – La gara, a prescindere dalle caratteristiche dell’avversario, andrà giocata come tutte le altre: impatto forte, determinazione, cattiveria agonistica e ritmi elevati. Starà a noi cercare di rendere agevole l’impegno, interpretando il match come se affrontassimo una squadra di pari livello”. In graduatoria 44 punti separano due compagini, che corrono per obiettivi diametralmente opposti. “Non possiamo abbassare l’attenzione – aggiunge l’allenatore neroverde – Abbiamo bisogno di fare il pieno per proseguire il nostro percorso d’alta classifica e, per questo, servirà approcciare bene la partita e cercare di concedere il meno possibile alle avversarie. Concentrazione massima dunque anche in questa sfida”.

Parole condivise da Roberta Pasquini, opposta abruzzese, arrivata a Melilli lo scorso gennaio. “Le partite che sulla carta si presentano abbordabili – sottolinea la giocatrice – in realtà possono essere le più insidiose, specie dal punto di vista mentale. L’attenzione potrebbe scemare, almeno in alcuni frangenti, ed è ciò che non dovremo fare. Ecco perché sarà importante partire con un obiettivo ben chiaro: dare il massimo per ottenere i tre punti, focalizzandoci su questo aspetto, senza adeguarci all’avversario. Testa pertanto, per il momento, solo al Palermo. Al Volley Valley (che arriverà a Melilli sabato 25 aprile ndr), cominceremo a pensare solo dopo la gara contro la squadra palermitana”.