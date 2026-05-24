Pallavolo B2 femminile: Melilli Volley ko anche a Isernia

Melli perde a Isernia e rimane in B2. Tanti i rimpianti per le neroverdi che, nel primo set, sprecano tre palle per andare sull’1-0, cedendo 29-27 e non riuscendo poi a reagire in un secondo parziale perso con 8 punti di scarto. I playoff finiscono così con due sconfitte per le ragazze di Scandurra.

Due le novità nello starting six neroverde rispetto a sabato scorso. Sono Lucescul (preferita al centro a Silvestre) e il libero Miceli.

Quest’ultima prende il posto di Barbagallo, messa fuori rosa dalla società, dopo gara 1, per motivi disciplinari. Lena realizza il primo punto della sfida, Lo Piccolo il primo ace delle sue quando il punteggio è sull’8-5 e Scandurra ha già chiamato il primo time out. Di Lucescul e Ba il primo muro vincente neroverde.

L’opposta ternana annulla il gap per una squadra, quella siciliana, capace di rimontare 4 punti, costringendo Eliseo a chiamare il primo time out sull’8-8. Melilli torna avanti, poi Ferrarini salva su Russo in uno scambio lungo e chiuso dal pallonetto vincente di Ba. Melilli va sul più 2, con un break di 6-0 sul turno in battuta di Lo Piccolo, che prosegue con la diagonale vincente ancora di Ba.

La centrale siracusana forza in battuta e Isernia interrompe il lungo digiuno. Russo sbaglia da seconda linea e Melilli resta sul più tre: 12-9. Bonfitto mura Lena dopo il precedente attacco punto di Alikai. Carpio realizza il 12-12, poi va a segno Ba. Secondo tocco vincente di Minervini e pari anche a 14. Poi ancora a 15 e a 17. Secondo time out ospite sul 19-17. Ba supera il muro con un delizioso pallonetto, Lena con un potente diagonale, ma Alikai mantiene il più due: 21-19. Michieletto realizza il 23-21, subito dopo sbaglia in battuta.

Ba trova il pari con un incredibile salvataggio che sorprende le avversarie e il tecnico di casa Eliseo chiama time out. Ace di Lucescul, che però cestina il servizio seguente ed è 24-24. Sbaglia anche Carpio. Terzo set ball sul neroverde 26-25 quando a realizzare il punto è Lo Piccolo con un bel primo tempo.

Vescovo entra per andare al servizio al posto di Ferrarini ma manda la palla sulla rete. Sbaglia anche Ciavattini al servizio ed è pari a 27. Si chiude a 29 con il muro vincente su Lena e con i rimpianti neroverdi.

Il secondo set comincia in salita per le siciliane e, sul 5-1, Scandurra è costretto a chiamare il primo time out. Sul punteggio di 11-6 arriva il turno di Silvestre, ma anche il primo ace molisano del parziale. Massimo vantaggio Isernia sul 14-6. Silvestre accorcia in primo tempo. Ace di Minervini ma il gap resta notevole: 16-10. Errore in attacco delle padrone di casa e primo time out del set per Eliseo. Un’invasione e un errore in attacco di Ba portano Isernia sul 19-13.

La 8 ospite si riscatta con un mani e fuori, poi manda ancora out e resta il più 7 per le padrone di casa. Sbaglia anche al servizio. Russo realizza il 24-15, Vescovo il sedicesimo punto melillese, Matrullo il diciassettesimo, poi manda sulla rete dai 9 metri e Isernia festeggia la promozione in B1, visto che alle padrone di casa bastava vincere due set.

Le locali poi si aggiudicano anche il terzo parziale con il punteggio di 25-19. Per Isernia festa completa. Alle neroverdi rimane solo tanta amarezza per un epilogo che avrebbe potuto essere diverso.