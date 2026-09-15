Pallavolo B2 femminile: Melilli Volley presentato alla città

Sport · Nuova stagione

È stato presentato ufficialmente ieri sera alla città il Melilli Volley. Sul palco allestito in piazza Umberto, in occasione della “Sagra do Cudduruni a Miliddisa”, hanno sfilato giocatrici, tecnici e dirigenti. A guidare il gruppo il presidente Luigi Distefano.

Presenti il sindaco, onorevole Giuseppe Carta, il vicesindaco, Cristina Elia, l’assessore allo sport Mirko Aloisio e la presidente del consiglio comunale Alessia Mangiafico. Il massimo dirigente del sodalizio neroverde ha ringraziato pubblicamente, ancora una volta, sindaco e giunta per il sostegno incondizionato alla società.

“Un ulteriore segno tangibile della vicinanza dell’amministrazione comunale al Melilli Volley – ha detto Distefano – è dato dai lavori di restyling eseguiti al palazzetto dello sport. Il PalaMelilli, è stato ristrutturato, rinnovato e abbellito. Siamo riconoscenti nei confronti dell’onorevole Giuseppe Carta e della sua squadra di governo per quanto continuano a fare per noi. Sin dall’inizio di questo progetto sportivo ci sono stati accanto”.

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Il presidente ha poi così concluso: “Ripartiamo con entusiasmo, certi di aver costruito una buona squadra. Guardiamo e puntiamo in alto, poi il campo giudicherà il nostro operato e dirà se avremo fatto bene o no, ma noi ce la metteremo tutta per raggiungere obiettivi importanti”.

Il numeroso pubblico presente ha tributato un meritato applauso al Melilli Volley. Prima della chiusura, è stato ricordato l’appuntamento del 17 ottobre, quando la squadra esordirà in campionato (terza stagione consecutiva in serie B2 girone L) affrontando alle 17,30 in casa Pizzo. Sabato prossimo primo allenamento congiunto con Volley Valley Catania. Al PalaMelilli inizio previsto alle 17