Pallavolo B2 femminile, Melilli Volley “suda” a Bronte

Melilli Volley fatica e lascia un set al fanalino di coda Bronte nella gara valida per la prima di ritorno del campionato di serie B2 di pallavolo femminile. Non una prestazione brillante quella offerta dalle neroverdi, che vincono (in modo diverso) i primi due parziali, cedono il terzo alle avversarie e rischiano un po’ troppo nel quarto set. Alla fine contano comunque i 3 punti, che consentono alle siracusane di mantenersi a meno 2 dalla capolista Orlandina, ospite sabato prossimo al palazzetto di via Gorizia in uno scontro diretto che promette emozioni.

Fase iniziale di match condotta dalle ragazze allenate da Scandurra che, con la fast di Silvestre, vanno sul 9-5. Dopo un attacco fuori misura di Ferrarini, l’arbitro fischia un’invasione a Bronte. Sull’11-7, però, la squadra di Martinengo colleziona cinque punti consecutivi, portandosi poi sul 15-13. Spampinato serve lungo; poi Scandurra manda in campo l’ultima arrivata, Pasquini, che va subito a segno in battuta. Un’infrazione di Silvestre, una ricezione difettosa di Ferrarini (per le ospiti) e una schiacciata vincente di Silvestri (per le catanesi) mandano Bronte sul più 3. Melilli reagisce. Lena accorcia, Minervini e Silvestre murano un attacco avversario. Bronte sbaglia ancora, la centrale pugliese sfrutta i suoi centimetri sotto rete e Matrullo fa ace: 20-18. La battuta lunga di Biondi fa calare il sipario sul primo set che termina 25-18.

Melilli Volley domina un secondo set in cui un contributo importante, oltre a Ferrarini e Matrullo, lo fornisce Barbagallo grazie ad alcuni efficaci recuperi difensivi. L’ingresso di Sassanelli per Lucescul coincide con l’inizio di una fuga che porta le neroverdi dal 4-3 al 10-3 prima, e al 15-7 dopo. Lucescul mura un paio di attacchi avversari, Ferrarini va a segno in palleggio, Minervini da fondo campo e Sassanelli in primo tempo. Le ospiti mantengono in tal modo un rassicurante più 8 (20-12) sulle avversarie, rimpinguato nelle battute finali di un parziale chiuso con 12 punti di margine grazie all’ace di Matrullo.

Bronte non si arrende e riapre la contesa approfittando anche dei tanti errori commessi dalle melillesi un terzo set da dimenticare per i colori neroverdi. Le etnee raggiungono il massimo vantaggio della partita sull’8-3. Melilli è costretta sempre a inseguire. Riesce ad annullare il gap e a portarsi avanti (12-10 con ace di Lena e successivo muro di Minervini). Ultima situazione favorevole del parziale sul 14-13, poi si spegne la luce.

La compagine locale mostra una difesa solida, attacco e muro portano punti e, sul 17-14, Scandurra chiama time out. Le sue si rifanno sotto e vanno persino avanti nel punteggio (20-19 con ace di Sassanelli). Poi però subiscono un break di 5-1 che permette alle catanesi di riaprire la partita. Le ragazze del presidente Distefano però la chiudono nel quarto set. Pur non giocando in maniera convincente, sfruttano la qualità e l’esperienza delle atlete più navigate, i centimetri e la voglia di mettersi in mostra della giovane Lo Piccolo (esordio anche per lei in neroverde), gli errori di mira delle avversarie. C’è equilibrio infatti fino all’11-11, poi le ospiti fuggono verso la vittoria con sette punti consecutivi.

A chiudere il match pensano Sassanelli (con un paio di primi tempi e un ace) e Ferrarini. Il punto esclamativo è di Minervini, che va a segno in battuta per il 25-17. Finisce 3-1 per Melilli. Vittoria sudata contro l’ultima della classe. Contro l’Orlandina sabato prossimo occorrerà una prestazione di ben altro livello.