Pallavolo B2 femminile: Melilli Volley, tre punti e playoff ipotecati

Vittoria che sa di playoff. Melilli Volley sbanca il PalaLivatino e ipoteca la qualificazione agli spareggi promozione. Basterà un punto sabato prossimo in casa contro Crotone nell’ultima della stagione regolare per staccare il pass per la post season. Prova di carattere delle neroverdi, brave in tutti i fondamentali, e successo in 4 set nello scontro diretto di Gela. Ora sono terze in classifica con tre lunghezze sulle giallorosse

Il primo punto della sfida è delle padrone di casa, Silvestre realizza l’l-1 a muro dopo un lungo scambio; l’ex La Mattina riporta avanti le sue. Poi quattro punti consecutivi di Melilli con Ferrarini, Minervini al servizio e Ba (due). Le ospiti raggiungono il massimo vantaggio sul 9-5 con il servizio vincente dell’opposta ternana. Gela si riavvicina (10-12) ma il muro di Lo Piccolo (che partita la sua!), l’errore al servizio di La Mattina e la palla perfida da seconda linea di Ferrarini riportano le neroverdi sul più 4: 15-11. L’allenatore gelese Messana chiama time out, ma è la compagine di Scandurra a continuare a incidere sul match con Ba (due volte consecutive) e Lena. Nuovo time out Gela e al rientro Curti e D’Antoni fanno 13-18. Riferi sbaglia al servizio, Lo Piccolo invece batte bene e Melilli è di nuovo sul più 7: 20-13. Le gelesi non mollano, provando a ravvicinarsi (22-24) ma il divario è ampio e le ragazze del presidente Distefano riescono a condurre in porto il primo set 25-22.

Melilli va sul 4-2 in avvio di un secondo set in cui Lo Piccolo lascia il segno, realizzando quattro punti consecutivi. Gela avanti per la seconda volta nel match sul 7-6 con un errore in costruzione delle ospiti. Parziale di 8-3 e massimo vantaggio giallorosso, 15-9. Dopo il sedicesimo punto delle padrone di casa, Scandurra si gioca il secondo time out e manda in campo Lucescul al posto di Silvestre. Finito lo scambio successivo a favore delle gelesi, tocca a Vescovo, che rileva Ferrarini e va subito a segno. Sul 20-13, entra Matrullo al posto di Ba. Vescovo cestina il servizio e le distanze rimangono immutate, 21-14. Ace di Riferi, poi D’Antoni e ancora Riferi dai 9 metri. Il set termina 25-15 per le locali

Sul servizio di Lena, diagonale vincente di Ba e il primo punto del terzo set è melillese. La Mattina realizza il pari. Sul 3-3 rocambolesco salvataggio difensivo neroverde (anche con un piede) e punto di Ferrarini. Non ci sono altri break fino al 6-6. Errore al servizio di D’Antoni e la squadra ospite resta avanti ma Riferi firma il 7-7 sulla parallela lunga. Lena trova un mani-fuori, Silvestre pure.

La stessa centrale porta le neroverdi in doppia cifra, 10-8. La Mattina attacca lungo, Silvestre fa ace e Messana chiama time out. Primo tempo di Lo Piccolo, poi Silvestre sbaglia in battuta. Minervini continua a dettare legge con la sua sontuosa regia e Ba in diagonale firma il massimo vantaggio neroverde: 15-9. Lena trova il mani-fuori del 17-10 e Messana chiama ancora time out. Altro muro di Lo Piccolo, altro mani-fuori su attacco di Lena e Melilli va sul 19-10. Poi invasione di Riferi e le neroverdi doppiano le avversarie. Lena schiaccia bene, Bontorno commette invasione, Ba mette a terra la palla del 23-12. La numero 5 di Scandurra realizza il ventiquattresimo punto di un set che termina di 25-13 con un altro attacco vincente della stessa giocatrice. Sempre lei è protagonista anche in avvio del quarto set con il punto dell’1-0 e con due errori consecutivi subito dopo (al servizio e in attacco).

Ferrarini schiaccia il 2-2, D’Antoni attacca fuori e Melilli va ancora avanti. Va a segno ancora la schiacciatrice neroverde. Capitan Minervini propizia ancora i primi tempi vincenti di Lo Piccolo e le schiacciate dai lati. La stessa palleggiatrice realizza dai 9 metri. Ba fa 10-4 per un Melilli capace di attaccare e difendere con determinazione e qualità (ottima anche la prova del libero Barbagallo). Lo Piccolo in primo tempo (sempre ottimamente servita da Minervini) realizza l’11-5, poi manda fuori al servizio. Lena due volte e Ferrarini portano Melilli sul 14-7. Un grande difesa della 5 neroverde propizia il diciassettesimo punto, firmato da Ferrarini con una poderosa schiacciata. Ba a muro realizza il 18-9, Lo Piccolo la imita e l’allenatore di casa chiama il secondo time out del set.

Il tecnico neroverde lo fa sul 20-11. Poi vanno a segno ancora Ba e nuovamente Lena. L’opposta ternana di Melilli mura per il 24-13. Arrivano 4 punti consecutivi delle gelesi e l’allenatore ospite a chiama ancora time out. La chiude Lena che, in diagonale, realizza il 25-17. Festa neroverde. Sabato occorrerà completare l’opera in casa contro Crotone.

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