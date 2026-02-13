Pallavolo, big match per il Melilli che ospita l’Orlandina

Vigilia di Melilli-Orlandina, vigilia di una sfida che si annuncia appassionante. Le neroverdi incontreranno la capolista domani, sabato 14 febbraio, alle ore 18, in un PalaMelilli che si prevede gremito per il big match della seconda giornata di ritorno di campionato. Le ragazze del presidente Luigi Distefano, distanti due soli punti dalle messinesi, sono pronte a versare fino all’ultima goccia di sudore per cercare di fermare il cammino della prima della classe. Sarà necessario fornire una prestazione di alto livello contro una squadra molto forte. Occorrerà pertanto giocare bene, evitando distrazioni e sbavature e limitando al massimo gli errori gratuiti.

“Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita – dice coach Luca Scandurra – la aspettiamo da mesi e sarà un piacere giocare una gara del genere davanti al nostro pubblico. A tal proposito, sono sicuro che verranno in tanti a sostenerci. Abbiamo bisogno del calore dei nostri splendidi tifosi che, soprattutto nei momenti difficili del match, potranno darci una grande mano d’aiuto. Da parte nostra, cercheremo di mettere in campo una grande prestazione. E’ evidente infatti – prosegue l’allenatore di Melilli Volley – che per cercare di fare risultato, dovremo esprimere le capacità tecniche di cui siamo dotati, mettendo il nostro talento al di là della rete”.

L’Orlandina ha chiuso il girone di andata in vetta, superando poi il primo turno di Coppa Italia e qualificandosi per la final four di Coppa Italia. “Affronteremo una grande squadra. Sappiamo quali sono i punti di forza delle avversarie ma – conclude Scandurra – noi non siamo da meno. La partita di domani, pur non decisiva, riveste una notevole importanza per il prosieguo del campionato e richiederà dispendio di energie fisiche e mentali. Ne siamo tutti consapevoli. In campo, pertanto, mi aspetto il meglio dalle mie ragazze”.