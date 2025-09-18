Pallavolo, buon test per Melilli Volley contro il Bronte

Primo allenamento congiunto e prime indicazioni utili per coach Scandurra ed il suo staff. A poco più di 3 settimane dall’avvio del campionato di B2, le ragazze del Melilli Volley hanno tastato con Bronte (squadra di pari categoria) livello di forma, affiatamento di gruppo e capacità di mettere in campo i dettami dell’allenatore. Al palazzetto di via Gorizia sgambatura su buoni ritmi per le neroverdi anche se non tutti i meccanismi di gioco possono già essere ben oliati. Il gruppo infatti ha caricato molto dal punto di vista fisico sia in palestra che in piscina, lavorando senza soluzione di continuità dallo scorso 26 agosto con doppi allenamenti quotidiani. Sarà così anche nelle prossime settimane fino all’inizio del campionato.

“Sono abbastanza soddisfatto – dice Luca Scandurra – perché le ragazze si sono mosse bene. Questo allenamento è stato utile per capire la fase di comunicazione tra i reparti, il rapporto muro-difesa e le situazioni di cambio palla. Essendo un primo test in campo, per le ragazze è stato importante per cominciare a conoscersi all’interno del sistema di gioco e i riscontri da questo punto di vista sono stati abbastanza positivi”.

Sabato prossimo sempre al PalaMelilli, con inizio gare alle 16,30, secondo trofeo “Terrazza degli Iblei”. Sarà un triangolare con Ecorigen Gela e Volley Valley. La squadra di casa scenderà in campo nella prima e terza partita, tutte al meglio dei due set su tre. “Sarà un test – sottolinea l’allenatore – in cui focalizzeremo l’attenzione su ciò che dobbiamo fare nella nostra parte di campo. L’intento è di cercare più continuità e amalgama all’interno del sestetto”.

“Siamo in linea con i programmi – afferma il presidente Luigi Distefano – Con Bronte, compagine giovane, è stato un buon allenamento. Sabato giocheremo con squadre più competitive. Vedremo cosa verrà fuori. Sarà un passaggio importante in vista dell’inizio del campionato”