Pallavolo, disco rosso per Melilli, Volley Valley vince e sabato ultima chiamata per i playoff

Melilli Volley vince il primo set, ma non basta. Volley Valley porta a casa i tre punti ed è la nuova vicecapolista di B2. Scontro diretto alla formazione catanese, che dimostra sostanza e qualità, superando in rimonta quella neroverde in un PalaMelilli ribollente di tifo ed entusiasmo.

Il primo set vede le padrone di casa portarsi sul 3-0 e poi sull’8-5 ma, in entrambi i casi, le ospiti annullano il gap. Vanno avanti per la prima volta con un’invasione avversaria (9-8) ma, dopo il time out chiamato da Scandurra, subiscono tre punti consecutivi (a segno Ba e Lena, poi Richiusa manda out in primo tempo). Pari a 12 e a 13, poi le ospiti cestinano un servizio, Silvestre fa ace e Ferrarini mura Bilardi: 16-13. Free ball di Lo Piccolo per il 17-14. La stessa centrale siracusana realizza due punti consecutivi sul 19-17 (uno in attacco e uno al servizio). Sbaglia la battuta successiva, ma Melilli non si lascia sfuggire il set, chiudendo con due attacchi vincenti di Silvestre (in fast quello del 25-21), inframmezzati da quello di Ferrarini.

Melilli Volley riparte con la stessa fame, andando subito sul 3-0, come nel primo set. Silvestre serve out, Marino trova il “mani fuori” di Ba a muro e va ancora a segno, prima in diagonale poi con un’altra deviazione fuori del muro melillese.

Richiusa firma il secondo vantaggio ospite del match sul 5-4. Volley Valley si mantiene avanti in un continuo cambio palla che vede l’ultima parità a 10. Sul 12-13 le ospiti vanno in fuga, approfittando anche di alcuni errori avversari. Volley Valley macina gioco e punti e, con un break di 6-0, ipoteca il set, chiuso con 5 punti di vantaggio. Nel frattempo Scandurra aveva operato i primi cambi, mandando in campo Matrullo, Vescovo e Pasquini rispettivamente al posto di Ferrarini, Lena e Ba.

Melilli approccia male il terzo set. Stavolta è Volley Valley ad andare sopra di tre (4-1, 6-3, 7-4). Poi due punti consecutivi per le etnee. Silvestre mette a terra una bella palla in diagonale, ma Bilardi risponde subito. Ferrarini commette invasione e ancora la centrale foggiana di Melilli Volley sbaglia in battuta. Sul 6-12 il set sembra incanalato, ancor di più quando la palleggiatrice ospite Groninger, con un secondo tocco intenzionale, firma il 17-9. Altra invasione fischiata alle neroverdi, che restano sotto di 8 quando Matrullo sbaglia in battuta: 11-19. Fast vincente di Bilardi, attacco incisivo di Matrullo, e punto di Carpinato che, poi, sbaglia in battuta.

Resta un tesoretto importante per le ospiti, avanti 21-15. Pasquini realizza il 20-23 in battuta ma le ragazze di Maccarone chiudono comunque a loro favore con il punto di Marino: 25-21 e 2-1 etneo. Nel quarto set accade di tutto. Fase iniziale equilibrata, “strappo” di Melilli (che, dal 3-4 si porta sul 7-4). Maccarone chiama time out e Marino accorcia. Sul 7-6 Lo Piccolo fa cadere la palla nella metà campo avversaria, il primo arbitro concede il punto alle neroverdi ma le ospiti chiedono un’infrazione di seconda linea. Il secondo arbitro invita il collega a rettificare la decisione ed è di nuovo parità tra le proteste delle padrone di casa. Le etnee si portano sul 12-9 ma vengono riprese. Sul 12-14 Lena in bagher di ricezione realizza involontariamente il 14-15, Ferrarini pareggia e le ragazze del presidente Distefano si riportano avanti quando Caruso manda fuori in diagonale: 16-15. Pasquini fa ace.

Sul 17-17 Melilli torna avanti di tre, poi di 4. Il 22-18 e il 23-20 fanno intravedere il quinto set.. La luce però si spegne. Terrificante break di 5-0 delle ospiti, che chiudono a loro favore, portando a casa la vittoria e molto probabilmente la qualificazione ai playoff. Per Melilli sabato prossimo ultima chiamata a Gela.