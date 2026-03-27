Pallavolo, Eurialo Siracusa: segnali di crescita

Dopo la bella prestazione con il forte Carlentini, che ha fruttato un punto, l’Eurialo Siracusa ha “accarezzato” la possibilità di tornare da Ferla, mercoledì sera, con altri punti in tasca nella penultima giornata del campionato Csi. Nei primi due set la squadra allenata da Alessandra Scalia è stata spesso avanti nel punteggio, ma poi ha dilapidato il “tesoretto”, lasciandosi raggiungere e superare dalla formazione avversaria. Un duro colpo da assorbire per le ragazzine neroverdi che, al cospetto di atlete molto più esperte, non hanno tenuto botta in un terzo parziale che è risultato a senso unico.

“Siamo rammaricate per non aver saputo sfruttare l’occasione – dice l’allenatrice aretusea – Dispiace aver perso una partita che si era messa bene. Non abbiamo saputo mantenere la situazione favorevole e le avversarie sono state brave a cambiare le sorti di un match che, per lunghi tratti, le aveva viste soccombere. Questa sconfitta però non intacca quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Mi riferisco soprattutto alle due partite precedenti con Noto e Carlentini. Con il Noto, siamo sempre state in corsa, giocando punto a punto grazie ad un atteggiamento propositivo. Forse però non abbiamo creduto alla possibilità di portarla a casa e così abbiamo lasciato i tre punti. Con il Carlentini, nella partita successiva, è venuto fuori il lavoro che stiamo facendo. Un lavoro non solo tecnico ma anche psicologico, che riguarda il modo di approcciarsi agli allenamenti e alle partite, il sapersi aiutare a vicenda nei momenti più difficili, la capacità di non abbattersi di fronte alle difficoltà. Le ragazze hanno dato tutto e questo per me è fondamentale perché significa che stanno crescendo singolarmente e come squadra. Molte di loro stanno affrontando un campionato che è al di sopra le proprie possibilità”.

L’Eurialo ha vinto 26-24 il primo set, poi ha ceduto alle avversarie i due successivi ma ha conquistato il quarto, portando la partita al tie-break. “Il quinto set – conclude Scalia – sarebbe potuto andare meglio, ma le ragazze non hanno saputo gestire bene le emozioni ed è comprensibile. Abbiamo comunque mosso la classifica. La sconfitta con il Carlentini ha il sapore di una mezza vittoria”. L’Eurialo Siracusa chiuderà la stagione regolare venerdì 3 aprile nel derby in famiglia con Demetra.