Pallavolo femminile, esordio casalingo in campionato per Melilli

Sport · Serie B2

L’attesa sta per finire. Melilli Volley pronto per l’esordio in campionato, sabato 17 ottobre alle 17,30 nel rinnovato e riqualificato Palasport di via Gorizia. Sarà Pizzo il primo avversario della compagine neroverde nel girone L del campionato di serie B2.

“Arriviamo a questa gara in buone condizioni mentali – dice coach Luca Scandurra – C’è entusiasmo e voglia di iniziare a giocare partite vere dopo un mese e mezzo di duro lavoro in palestra e di allenamenti congiunti. Dal punto di vista fisico, stiamo abbastanza bene anche se c’è qualche acciacco dovuto ai carichi di lavoro, ma nulla di serio”.

Pizzo è il primo avversario in un campionato in cui le neroverdi partiranno con ambizioni importanti. “La prima partita è sempre un’incognita – sottolinea Scandurra – Abbiamo il vantaggio di giocare in casa e cercheremo di sfruttarlo. Auspico una buona presenza di pubblico. Siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro percorso, a prescindere dal nome dell’avversario che incontreremo”.

Melilli Volley è reduce dall’allenamento congiunto di sabato scorso contro Volley Valley al PalaCatania. Nelle due ore abbondanti di test, l’allenatore ha avuto modo di trarre indicazioni utili in vista dell’esordio in campionato. “Bene il rapporto muro-difesa, mentre potevamo fare qualcosa in più nella fase di ricostruzione, nella quale non siamo stati precisissimi e questo ha condizionato il lavoro di contrattacco. Mi è piaciuta – aggiunge – anche la ricezione sulla fase cambio palla. In generale, sono abbastanza contento della prova delle ragazze, visto che avevano di fronte una squadra di categoria superiore come il Volley Valley, che, oltre ad avere buone individualità, ha certamente anche giocatrici dalle doti fisiche notevoli. Il gruppo è affiatato, c’è serenità e voglia di partire nel migliore dei modi”.