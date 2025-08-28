Pallavolo femminile, Eurialo Siracusa con due squadre alle finali nazionali Aics di Cervia

“Daremo il massimo per cercare di portare a casa il titolo”. Coach Raffaele Moscuzza non ha dubbi. Le due selezioni dell’Eurialo Siracusa (under 14 e under 16) che parteciperanno ai campionati nazionali Aics di Cervia non intendono fare da comparsa. L’obiettivo è chiaro: scendere in campo per arrivare in fondo alla competizione, provando ad accomodarsi sul gradino più alto del podio. “Siamo ambiziosi ma – aggiunge il tecnico dell’under 14 – non conosciamo i nostri avversari e dunque non sappiamo quale possa essere il livello generale della competizione. Noi ci siamo allenati duramente per tutto il mese di luglio nella palestra di via Asbeta, sospendendo la preparazione nelle prime due settimane di agosto per poi riprenderla lunedì 18. Per tutta la scorsa settimana abbiamo lavorato in riva al mare, ora siamo nuovamente in palestra e siamo in attesa di una risposta dal Comune per poter usufruire di questi spazi al chiuso anche per il primo e 2 settembre. Poi partiremo alla volta della Romagna dove si giocherà dal 5 al 7 settembre. Le ragazze hanno dimostrato di essere eroiche perché allenarsi con queste temperature non è da tutti. Occorre spirito di sacrificio e tanta buona volontà. L’auspicio – termina Moscuzza – è che tanta fatica e sudore possano essere ripagati con risultati importanti”. Accanto a lui in panchina ci sarà la sua seconda Sibilla Zampollini.

La formula dell’under 14 prevede un girone da 4 squadre e successive semifinali prima contro quarta e seconda contro terza. Poi le due finali, quella per il bronzo e quella per l’oro. Nell’under 16 (Eurialo allenata da Vincenzo De Luca, la cui vice è Nuccia Fava)) triangolare di andata e ritorno e prime due in finale. Si giocherà al meglio dei due set su tre.





“Sarà un’esperienza interessante sia dal punto di vista umano che professionale – dice il dirigente accompagnatore Rosario Carpinteri – Non vediamo l’ora di essere a Cervia e di spingere le nostre ragazze verso un traguardo che tutti noi auspichiamo e per il quale ci siamo preparati lavorando sul campo e in spiaggia senza lesinare energie e impegno. Questi giorni ci serviranno per rifinire la preparazione, poi partiremo per Cervia con l’obiettivo di cercare di vincere il titolo con almeno una delle due squadre”.

“Questo traguardo – sottolinea il vicepresidente Salvo Corso – non è solo il frutto dell’impegno delle singole atlete, ma il risultato di uno sforzo collettivo che ha coinvolto l’intero gruppo, guidato da tecnici che non si sono risparmiati. Che queste giornate di sport possano regalare alle ragazze le soddisfazioni che meritano, coronando un percorso fatto di passione e dedizione. Siamo tutti con loro, pronti a festeggiare ogni punto e ogni vittoria. Un ringraziamento particolare ai genitori delle nostre ragazze che hanno sposato il progetto proposto”.