Pallavolo femminile, Melilli Volley vince facile a Palermo e torna solo al secondo posto in classifica

Melilli Volley settebellezze! Successo in tre set (il settimo di fila) anche a Palermo per le neroverdi, che si riprendono il secondo posto solitario in classifica generale. Staccato di tre punti il Gela, k.o. 3-0 sul campo della capolista Orlandina. Potrebbe dunque diventare decisiva ai fini della qualificazione ai playoff la gara interna di sabato prossimo contro il Volley Valley.

Il match del PalaOreto è stato senza storia. Troppa la differenza di valori tra la vicecapolista e l’ultima della classe. Le ragazze del presidente Luigi Distefano l’hanno chiuso in un’ottantina di minuti di gioco. Lo hanno fatto senza forzare, imprimendo ritmi non elevatissimi alla sfida e concedendosi anche qualche momento di rilassamento, soprattutto tra la parte centrale del secondo set e quella iniziale del terzo. Per il resto, la partita è stata sempre saldamente nelle loro mani.

Partenza forte delle ospiti: due punti in attacco di Lucescul, uno propiziato al servizio da capitan Minervini e qualche lacuna difensiva avversaria portano subito il punteggio sull’8-1. Set ipotecato sull’11-4, nonostante il tentativo delle locali di restare a galla (10-13). Le ospiti riaccelerano: pallonetto di Lena, ace di Ba, muro di Lucescul, attacco vincente di Ferrarini e primo tempo di Lo Piccolo. Punteggio sul 20-13. Ba realizza il punto che porta Melilli sull’1-0, chiudendo sul 25-16.

La parte iniziale del secondo set ricalca quella del parziale precedente, anche se con un distacco meno ampio per le melillesi. Ferrarini realizza il primo e il terzo punto e, solo su errore al servizio di Lucescul, le palermitane accorciano (1-4). Lena incide per l’8-4 e il 10-5. Le ospiti però non riescono a creare il solco e, sul 15-12, sbagliano al servizio e poi subiscono due muri consecutivi da Rizzo: è la prima parità del match. Accade anche 16 e a 17. Lena firma due punti consecutivi prima di lasciare il campo, sul suo turno di battuta, a Matrullo per il riacutizzarsi di uno stato febbrile. L’ex Orlandina fa ace, Ferrarini realizza tre punti pesanti e Melilli ipoteca il set, anche se sul 23-19, si lascia quasi raggiungere dalle avversarie. Il tabellone segna infatti 23-22 quando Scandurra decide di scuotere le sue chiamando time out. Ferrarini sulla parallela porta le neroverdi sul più 2. Ancora una volta è Ba a mettere il punto esclamativo sul set per il 25-23.

Melilli è distratto in avvio di terzo set e Palermo ne approfitta per “illudersi”: 4-1 per le locali. Basta poco però alle neroverdi per riprendere le avversarie e raddrizzare il punteggio. Ultima parità del match a 5, poi è un monologo ospite. Lucescul attacca in primo tempo e incide anche in free ball, realizzando punti in serie. Ferrarini va a segno sulla parallela e in diagonale lunga, Ba con un mani fuori e il punteggio diventa irrecuperabile per la generosa squadra di casa, che va sotto di 5 (17-12) e di 8 (22-14). Gli ultimi punti della gara sono realizzati da Matrullo e Minervini. Il venticinquesimo arriva su errore avversario. Termina 25-15. Melilli è di nuovo vicecapolista. Il modo migliore per preparare il big match di sabato prossimo in casa con Volley Valley.

Volley Palermo 0 – Melilli Volley 3

Volley Palermo: Giambona 5, Camarda 1, Autolitano 10 Amenta, Mulia, Cracolici, Mercanti, Rizzo 11, Compagno, Giannella, Azzolina 7, Sinapa, Arena. All. Linda Troiano

Melilli Volley: Barbagallo, Matrullo 6, Minervini 4, Lena 7, Silvestre ne, Ba 8, Lo Piccolo 11, Pasquini, Miceli ne, Lucescul 8, Vescovo ne, Ferrarini 15, Pecoraro ne, Carpinteri ne. All. Luca Scandurra.

Arbitri: Chiara Dell’Arte di Catania e Giovanni Grillo di Licata

Parziali: 16-25, 23-25, 15-25