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Serie B2

Pallavolo femminile, Melilli Volley vince facile a Palermo e torna solo al secondo posto in classifica

Successo in tre set per le neroverdi, che si riprendono il secondo posto solitario in classifica generale

Successo in tre set per le neroverdi, che si riprendono il secondo posto solitario in classifica generale

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Melilli Volley settebellezze! Successo in tre set (il settimo di fila) anche a Palermo per le neroverdi, che si riprendono il secondo posto solitario in classifica generale. Staccato di tre punti il Gela, k.o. 3-0 sul campo della capolista Orlandina. Potrebbe dunque diventare decisiva ai fini della qualificazione ai playoff la gara interna di sabato prossimo contro il Volley Valley.

Il match del PalaOreto è stato senza storia. Troppa la differenza di valori tra la vicecapolista e l’ultima della classe. Le ragazze del presidente Luigi Distefano l’hanno chiuso in un’ottantina di minuti di gioco. Lo hanno fatto senza forzare, imprimendo ritmi non elevatissimi alla sfida e concedendosi anche qualche momento di rilassamento, soprattutto tra la parte centrale del secondo set e quella iniziale del terzo. Per il resto, la partita è stata sempre saldamente nelle loro mani.

Partenza forte delle ospiti: due punti in attacco di Lucescul, uno propiziato al servizio da capitan Minervini e qualche lacuna difensiva avversaria portano subito il punteggio sull’8-1. Set ipotecato sull’11-4, nonostante il tentativo delle locali di restare a galla (10-13). Le ospiti riaccelerano: pallonetto di Lena, ace di Ba, muro di Lucescul, attacco vincente di Ferrarini e primo tempo di Lo Piccolo. Punteggio sul 20-13. Ba realizza il punto che porta Melilli sull’1-0, chiudendo sul 25-16.

La parte iniziale del secondo set ricalca quella del parziale precedente, anche se con un distacco meno ampio per le melillesi. Ferrarini realizza il primo e il terzo punto e, solo su errore al servizio di Lucescul, le palermitane accorciano (1-4). Lena incide per l’8-4 e il 10-5. Le ospiti però non riescono a creare il solco e, sul 15-12, sbagliano al servizio e poi subiscono due muri consecutivi da Rizzo: è la prima parità del match. Accade anche 16 e a 17. Lena firma due punti consecutivi prima di lasciare il campo, sul suo turno di battuta, a Matrullo per il riacutizzarsi di uno stato febbrile. L’ex Orlandina fa ace, Ferrarini realizza tre punti pesanti e Melilli ipoteca il set, anche se sul 23-19, si lascia quasi raggiungere dalle avversarie. Il tabellone segna infatti 23-22 quando Scandurra decide di scuotere le sue chiamando time out. Ferrarini sulla parallela porta le neroverdi sul più 2. Ancora una volta è Ba a mettere il punto esclamativo sul set per il 25-23.

Melilli è distratto in avvio di terzo set e Palermo ne approfitta per “illudersi”: 4-1 per le locali. Basta poco però alle neroverdi per riprendere le avversarie e raddrizzare il punteggio. Ultima parità del match a 5, poi è un monologo ospite. Lucescul attacca in primo tempo e incide anche in free ball, realizzando punti in serie. Ferrarini va a segno sulla parallela e in diagonale lunga, Ba con un mani fuori e il punteggio diventa irrecuperabile per la generosa squadra di casa, che va sotto di 5 (17-12) e di 8 (22-14). Gli ultimi punti della gara sono realizzati da Matrullo e Minervini. Il venticinquesimo arriva su errore avversario. Termina 25-15. Melilli è di nuovo vicecapolista. Il modo migliore per preparare il big match di sabato prossimo in casa con Volley Valley.

Volley Palermo 0 – Melilli Volley 3

Volley Palermo: Giambona 5, Camarda 1, Autolitano 10 Amenta, Mulia, Cracolici, Mercanti, Rizzo 11, Compagno, Giannella, Azzolina 7, Sinapa, Arena. All. Linda Troiano

Melilli Volley: Barbagallo, Matrullo 6, Minervini 4, Lena 7, Silvestre ne, Ba 8, Lo Piccolo 11, Pasquini, Miceli ne, Lucescul 8, Vescovo ne, Ferrarini 15, Pecoraro ne, Carpinteri ne. All. Luca Scandurra.

Arbitri: Chiara Dell’Arte di Catania e Giovanni Grillo di Licata

Parziali: 16-25, 23-25, 15-25


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