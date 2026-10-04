Pallavolo femminile, Melilli Volley vince il “Terrazza degli Iblei”

Sport · terza edizione

Melilli Volley si aggiudica la terza edizione del trofeo “Terrazza degli Iblei”, triangolare amichevole di pallavolo femminile organizzato dalla società del presidente Luigi Distefano in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Lo fa per differenza punti, davanti a New Amando Jonica e Alus Volley Masclaucia. A dirigere le partite gli arbitri federali Lorenzo La Mesa di Floridia e Lisa Cantalanotte di Priolo. In un PalaMelilli rinnovato e riqualificato, le neroverdi approcciano male la prima sfida, perdendo in due set con Alus Volley Mascalucia (22-25, 21-25).

Nella seconda, le etnee cedono, sempre in due set (a 15 e 23), al New Amando Jonica Furci Siculo. Si decide tutto nella terza gara. La squadra di Luca Scandurra rientra in campo con uno spirito diverso e, dopo un avvio punto a punto, “strappa” fino all’11-6 con un paio di schiacciate vincenti da seconda linea dell’opposta Riferi, una sulla parallela di Gaibotti da posto 4, un punto di seconda di capitan Minervini e un ace di Murri. Indolore l’errore seguente dell’ex Orlandina dai 9 metri perché Melilli riprende a macinare gioco e punti con La Mattina, Riferi, Ferrarini (ispirata nella seconda gara) e Gaibotti, che portano il punteggio sul 17-11. Il vantaggio viene mantenuto dalle padrone di casa fino al 25-19 realizzato da Ferrarini con un mani fuori.

Avvio di secondo set equilibrato, poi, sul 5-5, New Amando prova la fuga con cinque punti consecutivi. Time out neroverde e avvio di una rimonta che fa segnare un parziale di 10-5 per le ragazze di Scandurra, brave in tutti i fondamentali. La Mattina “mura” gli attacchi avversari e realizza anche un ace, Gaibotti e Riferi fanno la loro parte e Melilli incide anche con Ferrarini da fondo campo.

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La schiacciatrice realizza il 15-15 e il 17-15 al servizio. Gaibotti e Riferi ampliano il divario e la sfida termina 25-18 con l’ennesimo muro vincente di La Mattina. Melilli vince grazie al più 6 (93 punti realizzati, 87 subiti). Al secondo posto New Amando Jonica (87 fatti, 88 subiti) e al terzo Alus Mascalucia (88-93).

Tra la prima e la seconda partita è stato inaugurato ufficialmente il nuovo campo di pallavolo del PalaMelilli alla presenza del sindaco onorevole Giuseppe Carta e del vicesindaco Cristina Elia. Presente anche l’assessore allo sport Mirko Aloisio e la presidente del consiglio comunale Alessia Mangiafico