Pallavolo femminile, test congiunto per Melilli Volley con Volley Valley

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Test condiviso ieri pomeriggio per Melilli Volley al palazzetto di via Gorizia con Volley Valley Catania. Le neroverdi, dopo la presentazione alla città di domenica scorsa, hanno svolto un utile e interessante allenamento congiunto con la squadra di Piero Maccarone, neopromossa in B1. Per coach Luca Scandurra è stata un’occasione preziosa per ricevere i primi riscontri concreti dalle sue giocatrici dopo tre settimane di duro lavoro tra campo, palestra e piscina.

“La preparazione – dice il tecnico di Melilli Volley- procede bene. Le ragazze sono molto disponibili al lavoro e all’apprendimento e io sono soddisfatto di quanto visto fino ad oggi. Stiamo intensificando gli allenamenti. In campo si suda e si fatica tanto. Quello di quest’anno è un roster nuovo (solo tre le riconfermate della scorsa stagione), pertanto il primo obiettivo è trovare compattezza di gruppo e affiatamento tra le atlete e, da questo punto di vista, siamo sulla strada giusta”.

Ritmo e intensità hanno caratterizzato ampia parte di un allenamento in cui si è vista una pallavolo di buon livello. Luca Scandurra ha fatto ruotare tutto il roster, provando schemi e soluzioni di gioco. Curiosità: in campo due ex, i rispettivi liberi. Nel Melilli Volley Sara Asero (che la scorsa stagione ha vinto i playoff di B2 con Volley Valley) e, nelle file catanesi, Gaia Natalizia, protagonista in neroverde due anni fa.