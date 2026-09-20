Pallavolo femminile, test congiunto per Melilli Volley con Volley Valley

Test condiviso ieri pomeriggio per Melilli Volley al palazzetto di via Gorizia con Volley Valley Catania. Le neroverdi, dopo la presentazione alla città di domenica scorsa, hanno svolto un utile e interessante allenamento congiunto con la squadra di Piero Maccarone, neopromossa in B1. Per coach Luca Scandurra è stata un’occasione preziosa per ricevere i primi riscontri concreti dalle sue giocatrici dopo tre settimane di duro lavoro tra campo, palestra e piscina.
“La preparazione – dice il tecnico di Melilli Volley- procede bene. Le ragazze sono molto disponibili al lavoro e all’apprendimento e io sono soddisfatto di quanto visto fino ad oggi. Stiamo intensificando gli allenamenti. In campo si suda e si fatica tanto. Quello di quest’anno è un roster nuovo (solo tre le riconfermate della scorsa stagione), pertanto il primo obiettivo è trovare compattezza di gruppo e affiatamento tra le atlete e, da questo punto di vista, siamo sulla strada giusta”.
Ritmo e intensità hanno caratterizzato ampia parte di un allenamento in cui si è vista una pallavolo di buon livello. Luca Scandurra ha fatto ruotare tutto il roster, provando schemi e soluzioni di gioco. Curiosità: in campo due ex, i rispettivi liberi. Nel Melilli Volley Sara Asero (che la scorsa stagione ha vinto i playoff di B2 con Volley Valley) e, nelle file catanesi, Gaia Natalizia, protagonista in neroverde due anni fa.