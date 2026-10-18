Pallavolo femminile, vittoria netta per Melilli contro Pizzo

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Vittoria netta per Melilli Volley nella gara d’esordio del campionato di serie B2 di pallavolo femminile. Partita saldamente nelle mani delle padrone di casa, quasi sempre in vantaggio nel corso dei tre set disputati nel rinnovato PalaMelilli davanti ad un folto e rumoroso pubblico.

Per la prima della stagione, il tecnico Scandurra non può contare sull’indisponibile Lo Piccolo (a referto ma non impiegabile) e nello starting six le due centrali sono le esperte Murri e La Mattina.

Gaibotti e Ferrarini “posto 4”, l’opposto è Riferi. Tutto ruota attorno alla saggia regia di capitan Minervini. Per il libero Asero match non particolarmente impegnativo, anche se nel primo set l’ex Volley Valley a tratti un po’ di fatica la fa per difendere su Milano (banda) e Oksyuk (posto 2). In avvio 4-0 Melilli, prima che un errore al servizio di La Mattina tolga lo zero dalla parte destra del nuovo schermo luminoso del PalaMelilli (che ha sostituito il vecchio tabellone). Ferrarini ristabilisce le distanze. Poi tre punti consecutivi ospiti, ma le neroverdi riallungano con tre punti di fila della stessa Ferrarini e un errore di Oksyuk. Tentativo di riavvicinamento calabro (15-13). Di nuovo Ferrarini e poi Murri riportano sul più 5 le padrone di casa, le ospiti riaccorciano (19-16), La Mattina va a segno in primo tempo e a chiudere il set pensano Riferi, Gaibotti e Murri.

In avvio di secondo set Melilli sotto 0-1,-1-2, 2-3 ma sono le uniche tre volte in cui le padrone di casa si trovano in svantaggio. L’illusione di Pizzo dura poco. Murri fa 3-3 e Ferrarini, nello scambio seguente, mette a terra il pallone del 4-3 dopo un rocambolesco salvataggio difensivo. Melilli inizia a scappare quando Minervini, con il secondo tocco, firma il 7-5. Riferi in diagonale, Gaibotti con un ace, La Mattina in primo tempo, Murri e infine l’opposta ex di Gela firmano il nuovo massimo vantaggio: 12-7. Match in discesa per le padrone di casa, che vanno sul 16-9. Pizzo chiama time out, ma cambia poco. Le neroverdi sono padrone del gioco e Riferi (in pallonetto dopo lungo scambio), Ferrarini e La Mattina mettono in cassaforte il set. Il nuovo schermo luminoso del PalaMelilli segna 21-14. Gaibotti ha la mano calda, La Mattina non sbaglia e Riferi chiude il set sul 25-16.

Il terzo è ancora più facile. Melilli riparte con determinazione e va sul 10-3. Il massimo vantaggio della sfida arriva sul punteggio di 14-4. Poi lieve calo mentale, con le ospiti che dimezzano il gap (17-12). La squadra del presidente Distefano riprende a macinare punti, chiudendo la gara con colpi precisi in attacco e con una difesa ordinata. Gli ultimi tre punti sono di Gaibotti (fino al 24-16). Un attacco lungo delle ospiti conclude il match. Melilli vince la prima in campionato senza strafare.