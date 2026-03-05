Pallavolo giovanile: doppia vittoria Eurialo Siracusa Under 18

Doppia larga vittoria Eurialo Siracusa. Le due squadre Under 18 hanno conquistato i tre punti nelle rispettive gare della tredicesima di campionato in due gironi diversi. Nel gruppo B, la compagine A guidata da Enzo De Luca ha superato in scioltezza ieri pomeriggio il Volley Pachino, con parziali di 25-10, 25-8 e 25-7.

“E’ stata una gara abbastanza semplice – commenta l’allenatore verdeblù – contro una squadra che non ci ha impensierito. Siamo arrivati a questa partita dopo una settimana di intenso lavoro in cui ci siamo concentrati soprattutto sui meccanismi d’attacco. Le ragazze hanno messo in pratica tutto quello che abbiamo provato durante gli allenamenti. Hanno giocato bene, sbagliando poco e dimostrando qualità in tutti i fondamentali. Sono molto contento”.

L’Eurialo B, inserita nel girone D, lunedì ha battuto 3-0 Ragusa. Primi due set abbastanza combattuti e chiusi rispettivamente 25-22 e 25-19. Nel terzo le siracusane hanno aumentato i ritmi, lasciando appena una dozzina di punti alle avversarie.

Anche nel campionato under 14, giunto alla decima giornata, l’Eurialo ha dimostrato la sua forza, vincendo largamente a Ferla con parziali di 25-8, 25-10 e 25-12. Domenica sarà in campo la squadra che partecipa al campionato di Prima Divisione che, alle 18, ospiterà il New Volley Ragusa.