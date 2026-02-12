Pallavolo giovanile: doppia vittoria per l’Eurialo Siracusa under 16

Doppio 3-1 Eurialo Siracusa. Le due squadre verdeblù impegnate nei campionati Under 16 hanno conquistato l’intera posta in palio nei rispettivi incontri. La compagine A si è imposta in rimonta 3-1 sul campo della Fitness Solarino. Dopo aver perso a 16 il primo set, ha reagito con veemenza, staccando di 11 punti le avversarie nel secondo set. Un po’ più equilibrato il terzo parziale, chiuso 25-18. Nel quarto, le ospiti hanno avuto la meglio ai vantaggi al termine di un parziale lungo e combattuto e terminato con il punteggio di 31-29.

Un successo molto importante perché permette alla Sv Impianti Eurialo di scavalcare in classifica le stesse solarinesi di un punto. Le ragazze allenate da Enzo De Luca sono seconde a quota 17, a tre lunghezze dalla capolista Carlentini A. Tutte le squadre hanno disputato 8 partite. Prossimo impegno il 25 febbraio in casa con l’Holimpia.

L’Eurialo B ha vinto i primi due set contro il Ferla 25-17, 25-16, cedendo il terzo con tre punti di distacco. Il quarto è stato a senso unico, come dimostra il punteggio di 25-13. Eurialo terza in classifica con 12 punti, a meno 6 dal secondo posto occupato dalla Pallavolo Augusta. Le due squadre si sfideranno a Siracusa il 26 febbraio. Anche in questo torneo sono state disputate 8 partite.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo nel settore giovanile – dice il vicepresidente dell’Eurialo Siracusa Salvo Corso – Vedo impegno, serietà e una crescita costante, elementi fondamentali per costruire basi solide per il futuro. Sono fiducioso che, continuando su questa strada, riusciremo presto a raggiungere gli standard che ci siamo prefissati, trasformando gli obiettivi in risultati concreti e duraturi. Un ringraziamento va fatto a tutto lo staff tecnico per la passione e lo spirito di sacrificio con cui ogni giorno lavora in palestra insieme ovviamente alle nostre atlete”.