Pallavolo giovanile: doppia vittoria per l’Eurialo under 16

Doppia vittoria. La prima agevole, la seconda con una grande impresa. Le due squadre under 16 dell’Eurialo Siracusa sfruttano il turno casalingo, conseguendo punti preziosi per la loro classifica in due distinti gironi del torneo. La compagine A, allenata da Enzo De Luca, mercoledì pomeriggio, ha superato in tre set l’Holimpia, lasciando alle avversarie di turno appena 7 punti nel primo set, 13 nel secondo e 13 nel terzo. Il tecnico ha fatto girare l’intero roster in una partita che le verdeblù hanno dominato.

Ben più appassionante la gara vinta con una clamorosa rimonta ieri era dalle ragazze della seconda squadra, che hanno battuto 3-2 le pari età della Pallavolo Augusta. Nei primi due set le ospiti giocano meglio e si impongono 25-19 e 25-16. Dal terzo, comincia un’altra partita. Malandrino realizza due punti consecutivi in battuta per l’Eurialo, le ospiti pareggiano ma vengano distanziate dalla compagine di casa, che si porta sul punteggio di 11-7. Le augustane si riavvicinano (11-10) ma vengono ricacciate indietro dalle aretusee, che realizzano 4 punti di fila. L’Eurialo incrementa il vantaggio grazie anche al contributo di Garofalo e chiude 25-18 con la schiacciata di Bottaro.

Il quarto set è equilibrato e combattuto e a spuntarla è la formazione allenata da Raffaele Moscuzza che, dopo aver sciupato il set ball sul 24-23 con una battuta fuori di Moscuzza (che nell’occasione precedente aveva fatto ace), chiude 26-24 con il punto al servizio di Malandrino.

L’Eurialo completa la rimonta al tiebreak con i punti di Bottaro, Malandrino e Lombardo. Termina 15-9. Alla fine grande esultanza per le verdeblù per l’impresa realizzata.