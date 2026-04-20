Pallavolo giovanile: Eurialo Siracusa under 14 battuta in semifinale

Quinto set fatale per l’Eurialo Siracusa, battuta 15-13 al tiebreak dal Koira Vittoria nella semifinale territoriale del campionato Under 14. A Giarratana, nel match di ieri mattina, non è bastato dare il massimo contro una squadra ben organizzata. Questione di dettagli in una gara combattuta ed equilibrata.

“Siamo comunque soddisfatti della prestazione delle nostre ragazze – dice l’allenatore Raffaele Moscuzza – Abbiamo giocato senza Sofia Petruzzelli, il nostro elemento di spicco. Ho così dovuto spostare a lato il nostro libero, impiegando in ricezione e difesa le centrali. Nonostante tutto ciò, la prestazione delle giocatrici è stata positiva e siamo orgogliose di loro”.

Gli fa eco il vicepresidente Salvo Corso. “Le nostre ragazze sono state straordinarie – afferma il dirigente aretuseo – Non hanno cercato alibi, ma hanno macinato gioco e sudato la maglia, lottando su ogni pallone. Per poco il risultato non ha premiato tutto ciò che hanno costruito in campo. Torniamo a casa con un bagaglio di esperienza importante, che ci tornerà utile nel corso del prossimo campionato, che affronteremo con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, senza perdere di vista il nostro vero obiettivo: non formare atlete perfette, ma ragazze consapevoli, resilienti e capaci di credere in sé stesse. La nostra forza infatti non è la perfezione ma l’unione”.