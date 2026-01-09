Pallavolo, il 2026 del Melilli si apre contro il Gela

Battere una diretta concorrente per staccarla in classifica restando, quanto meno, sulla scia dell’Orlandina. E’ l’obiettivo di Melilli Volley in occasione della prima partita dell’anno solare. Contro Gela, sabato 10 gennaio con inizio alle 18 al PalaMelilli, la vicecapolista cercherà di sfruttare il turno casalingo e di proseguire il cammino netto tra le mura amiche dove, finora, ha sempre vinto senza mai lasciare punti alle avversarie. Il match, valido per la dodicesima giornata di serie B2 di pallavolo femminile, si preannuncia però tutt’altro che in discesa per le ragazze del presidente Luigi Distefano, che non potranno permettersi distrazioni.

“Sarà un bel banco di prova contro una squadra di valore – dice l’allenatore Luca Scandurra – Durante gli allenamenti svolti nel periodo delle festività natalizie, abbiamo fatto richiami fisici e tecnici. In questa settimana abbiamo ricominciato a lavorare secondo i consueti standard in previsione della gara contro una compagine che ha un roster importante. Noi dobbiamo cercare di sfruttare il fattore casalingo, fornendo una prestazione maiuscola per tornare a fare bottino pieno in previsione di quello che è il nostro obiettivo stagionale”.

In perfetta sintonia con le dichiarazioni del tecnico, il capitano Raffella Minervini. “Gela naviga nelle posizioni alte della classifica e si è ulteriormente rinforzata – sottolinea la palleggiatrice neroverde -. Noi abbiamo preparato al meglio questa partita, alla quale arriveremo in ottime condizioni fisiche e psicologiche Dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio. Le settimane di allenamento senza la competizione all’orizzonte sono state rilassanti a livello mentale, dato che non c’era la pressione della gara del sabato. Ora però non vediamo l’ora di tornare in campo”.