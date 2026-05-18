Pallavolo, le ragazze dell’Holimpia di Siracusa volano in Serie D

L’Holimpia Siracusa conquista il titolo territoriale e vola in Serie D. La formazione siracusana espugna il campo del GS Gabbiano Pozzallo in gara 2 della finale playoff, imponendosi per 1-3 al termine di una prestazione di grande carattere e maturità.

Una vittoria meritata per le aretusee, capaci di gestire con lucidità i momenti decisivi del match e di confermare il valore di un gruppo costruito con impegno e sacrificio nel corso della stagione. Con questo successo, l’Holimpia Siracusa centra così la promozione in Serie D, coronando un campionato esaltante.

Dopo aver conquistato i primi due set con autorevolezza, l’Holimpia ha subito il ritorno delle padrone di casa nel terzo parziale, ma nel quarto set le ragazze guidate da coach Claudio Bartoli hanno ritrovato concentrazione e intensità, chiudendo definitivamente i conti e facendo partire la festa.

Al termine della gara, grande emozione nelle parole del presidente Luisa Merendino: “È una gioia immensa e un risultato che premia il lavoro di un’intera stagione. Voglio ringraziare i dirigenti, sempre presenti e fondamentali dietro le quinte, le nostre splendide giocatrici che hanno lottato con il cuore in ogni partita e tutti gli amici che, col tempo, sono diventati veri tifosi della squadra, sostenendoci ovunque. Questa promozione appartiene a tutti loro e rappresenta un momento storico per la nostra società.”

Soddisfatto anche il tecnico Claudio Bartoli, protagonista della cavalcata vincente: “Le ragazze hanno disputato una partita straordinaria sotto l’aspetto mentale e tecnico. Vincere a Pozzallo non era semplice, ma la squadra ha dimostrato maturità e grande determinazione. Abbiamo lavorato tanto durante tutto l’anno e questo traguardo è il giusto premio per i sacrifici fatti. Sono orgoglioso del gruppo e felice di aver contribuito a questo successo, insieme ai mister Marco Mineo e Cristiano Bartoli.”