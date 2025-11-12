Pallavolo, l’Eurialo si prepara al campionato Csi

Dopo la partecipazione alle finali nazionali Aics (con titolo di campione d’Italia vinto dalla squadra under 14), l’Eurialo Siracusa ci ha preso gusto. La società ha deciso di iscrivere una squadra al campionato C.S.I. (Centro Sportivo Italiano). Torneo al via tra qualche settimana. Nel frattempo la nuova “creatura”, affidata alle sapienti mani di coach Alessandra Scalia, affina tecniche e stratagemmi di gioco nella palestra di via Asbesta. La preparazione è cominciata un mese fa. La squadra vuole arrivare pronta per la prima di un campionato in cui non intende sfigurare al cospetto di compagini più esperte.

Per Alessandra Scalia è un dolce ritorno a casa, sotto tutti i punti di vista. “Con l’Eurialo ho giocato una decina di anni fa – dice l’allenatrice – sia con la squadra Csi sia con quella di Prima Divisione. Ho allenato anche le bambine del minivolley e sono arrivata fino all’under 13. Poi sono partita per lavoro. Da poco sono rientrata a Siracusa e sono stata contattata dal vicepresidente Salvo Corso, il quale mi ha proposto di guidare questa squadra. Ho accettato con entusiasmo. Per me è una scommessa. Ho voglia di rimettermi in gioco. Sto guidando un gruppo formato da ragazze che hanno tra i 15 e i 18 anni e che mi seguono con passione. Sono sempre presenti agli allenamenti e lavorano con umiltà e impegno. Per me è un piacere allenarle. Sono molto motivate e – continua Alessandra Scalia – mi auguro che l’inizio del campionato porti ulteriori energie. Giocheremo con squadre che hanno iin organico giocatrici grandi e navigate e questo ci porterà ulteriori benefici perché ci consentirà di crescere, acquisendo esperienza sul campo. Capiremo, insomma, come affrontare sempre meglio le partite. Ringrazio Salvo Corso e tutta la società per questa opportunità. Cercherò di ricambiare la fiducia mostrandomi all’altezza della situazione”.