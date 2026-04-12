Pallavolo, Melilli a tutto gas: 3-0 anche al Palmi e sesta vittoria consecutiva

Melilli Volley non sbaglia e chiude la pratica Franco Tigano Palmi in un’ora e mezza scarsa di gioco. Sesta vittoria consecutiva per le neroverdi, che dominano anche la gara della ventiduesima di campionato, “regalandosi” qualche brivido solo nella parte finale del terzo set. Per il resto, padrone di casa sempre in totale (o quasi) controllo del match.

In un PalaMelilli gremito, grazie anche alla presenza degli alunni degli istituti comprensivi “Archia” e “Giaracà” di Siracusa, coach Scandurra sceglie Lucescul al centro (l’altra giocatrice di ruolo è Lo Piccolo), lasciando in panca Silvestre. Proprio la diciannovenne siracusana realizza il primo punto “pulito” della sfida, quello del 2-0. Di capitan Minervini il primo ace, quello del 4-1. L’ex Mancino sbaglia dai 9 metri, mentre l’altra ex, Drago, realizza il primo e unico punto della sua partita per il 3-7. Nel primo set c’è però solo la squadra di casa in campo, che incrementa il vantaggio con due muri consecutivi, inducendo la panchina ospite a chiamare time out per la prima volta sul 9-3 per le locali. La mano calda di Ba spinge Melilli sul più 9, 13-4. Le soluzioni offensive di Lucescul e Lena non vanno a buon fine e Mancino mette a terra la palla del 7-13. La numero 12 di casa mura la centrale avversaria con la maglia 17 che, subito dopo, si rifà, siglando in palleggio l’ottavo punto calabrese. Salimbeni da una parte e Lucescul dall’altra sbagliano in battuta ma, sul 15-10, Melilli mette a segno un break di 10-2 che gli porta comodamente in dote il primo set, chiuso sul 25-12 con un errore in attacco di Drago.

Primo e unico vantaggio ospite della sfida all’alba del secondo set, grazie a una battuta fuori misura di Lena. Dall’altra parte, non fa meglio Franceschini. Ferrarini mura per il 2-1. Ultima parità sul 3-3 con il punto di Mastrilli. Ba, Lo Piccolo (in primo tempo) e Lena portano le padrone di casa sul 7-4 (parziale di 4-1). Melilli allunga con il contributo, in attacco e a muro, di Lena. Di Lucescul il dodicesimo punto, di Lo Piccolo il tredicesimo. Si arriva sul 15-10, come nel set precedente, grazie alla schiacciata in diagonale di Ferrarini, poi sul 17-10 con la palla piazzata in palleggio da Minervini. Franco Tigano accorcia con tre punti consecutivi, poi Salimbeni sbaglia in battuta e Lucescul mura Mancino. Quest’ultima non si capisce con Merler, pasticciando in difesa: Melilli si porta sul 20-14. Poco dopo, Scandurra cambia la diagonale, mandando in campo Pecoraro e Pasquini al posto di Minervini e Ba. Leggero calo delle padrone di casa e ospiti che si avvicinano a meno 3 (21-18). Ferrarini scuote le sue, Vescovo rileva Lucescul e si presenta con l’ace che frutta il ventitreesimo punto neroverde. Ferrarini viene murata da Salimbeni, Confaloni riporta Palmi a meno 3, ma Lo Piccolo in primo tempo, sull’alzata di Pecoraro, fa 24-20. Dopo il punto di Confaloni, è l’attaccante ex Monopoli a chiudere il set con una schiacciata su cui Drago non può nulla.

Melilli riparte forte, andando celermente sul 6-2 con Ferrarini, Lucescul, Lo Piccolo e Ba. Vantaggio incrementato a muro, un fondamentale che vede incidere Lucescul, prima insieme con Ba poi con Ferrarini e infine con Lo Piccolo. Spazio per Miceli sul 18-10 al posto di Barbagallo. Melilli ha la partita in pugno ma si rilassa troppo, consentendo alle ospiti di rimontare e di portarsi pericolosamente sul meno 1 (22-21). Salimbeni manda out in battuta, Pasquini rientra in campo al posto di Lucescul. Franceschini attacca fuori e la giocatrice abruzzese mette il punto esclamativo, andando a segno da fondo campo per il 25-21, stesso punteggio del set precedente. Vittoria larga per le neroverdi, che festeggiano con i numerosi tifosi presenti in tribuna.