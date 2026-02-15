Pallavolo, Melilli cade sotto i colpi della capolista. L’Orlandina domina e va in fuga

Melilli Volley stecca la partita più importante della stagione contro la capolista Orlandina che, vincendo 3-0, prova la prima fuga del campionato, portandosi a più 5 in classifica sulle neroverdi, che scivolano al terzo posto, superate di un punto dal Volley Valley. Al PalaMelilli equilibrio solo nella prima metà del primo e del secondo set, poi le padrone di casa si sciolgono come neve al sole sotto i colpi di Angilletta e compagne.

Partenza favorevole all’Orlandina, quindi tre punti consecutivi e primo vantaggio melillese sul 4-3. Strappo ospite e punteggio sul 4-7 ma gap annullato grazie soprattutto agli errori avversari. Matrullo riporta avanti Melilli con un mani e fuori (10-9); l’ultima situazione del set favorevole alle padrone di casa è sul 12-11 con un ace di Ferrarini. Orlandina va avanti, Angilletta sbaglia in battuta e quella del 13-13 è l’ultima parità del parziale. Un terrificante break di 7-0 per le ospiti, propiziato anche da errori in ricezione, tentativi d’attacco blandi (o murati) delle locali, annichilisce Melilli. Scandurra cambia, mandando in campo Sassanelli (che va a segno per il 16-21) al posto di Silvestre e, poco dopo, anche Vescovo per Ferrarini. Ba prende il posto di Lena e schiaccia per il 17-22. È troppo tardi però per provare la rimonta in un set che termina 25-18.

Ferrarini riceve e attacca bene, Lucescul la mette giù, Orlandina sbaglia e Melilli va subito sul 3-0.

Arrivano tre punti consecutivi delle ospiti, poi tre di fila delle locali. Ba e Matrullo mantengono il più tre, 8-5. L’opposta ternana firma in battuta l’11-9, l’Orlandina pareggia e si riporta avanti con Nardone e Angilletta. Le ospiti sbagliano al servizio e Sassanelli fa punto in attacco. Melilli subisce un parziale simile a quello del primo set. L’Orlandina scappa sul 20-15 con i colpi delle sue schiacciatrici di posto 4. Nel computo anche un errore in battuta di Sassanelli e uno di mira in attacco di Ba. Lena realizza l’ace del 17-21, poi Costabile mura Lucescul, richiamata poco dopo in panchina per fare spazio a Lo Piccolo. La stessa schiacciatrice orlandina va a segno in battuta, la giovanissima centrale siracusana mette giù la palla del 18-24 e a chiudere il set ci pensa Giardini.

Nel terzo parziale le ragazze di Luca Scandurra sono costrette a rincorrere sin dall’inizio, mostrando una tenuta nervosa fragile. Frustrazione e scoramento prendono il sopravvento quando le avversarie raggiungono il 13-6 e, soprattutto, quando portano a casa il punto del 15-9 dopo tre rocamboleschi salvataggi difensivi delle melillesi. Ba firma il dodicesimo punto per le sue quando le avversarie sono già a quota 17. Ferrarini attacca fuori misura e Minervini commette invasione. Tardivo il tentativo di rimonta delle melillesi. L’Orlandina vince con 6 punti di margine, portando a casa l’intera posta in palio e dando uno scossone importante al campionato.