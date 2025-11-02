Pallavolo, Melilli domina contro Zafferana

Dominio neroverde. Prestazione gagliarda di Melilli Volley che, in poco più di un’ora e mezza di gioco archivia la pratica Zafferana, aggiungendo altri tre punti alla sua classifica. Finisce con un netto 3-0 una gara a senso unico. Il match, valido per la quarta giornata del campionato di serie B2 girone L di pallavolo femminile, comincia con le ospiti in vantaggio prima 2-0, poi 4-2, infine 7-4. Sarà questa l’ultima situazione dell’incontro favorevole alla squadra catanese.

Da quel momento in poi, le neroverdi salgono in cattedra, martellando le avversarie e dimostrando sicurezza e padronanza di gioco. A fotografare l’andamento della sfida è il parziale di 13-3 che porta la compagine di casa sul 17-10. Le siracusane si intendono a meraviglia, tutti i fondamentali funzionano alla perfezione e così, Melilli Volley, spinto dal suo numeroso pubblico, chiude il primo set sul 25-16, con il punto finale realizzato da Sabrina Lucescul.

Dopo i tre minuti di pausa, si torna in campo e la fisionomia della partita non cambia, anzi. Il punteggio resta in bilico solo fino al 2-2. Poi Lucescul, ottimamente assistita da capitan Raffaella Minervini, mette a terra la palla con un gran primo tempo, quindi realizza l’ace del 4-2 e la fast del 7-3. Il muro di Veronica Silvestre vale l’ottavo punto neroverde. Alla fuga contribuisce anche Luna Ba, le cui poderose schiacciate non lasciano scampo alle avversarie. E’ un monologo neroverde al quale partecipa Federica Matrullo, che firma a muro il 15-8. Melilli doppia le avversarie quando queste sbagliano in battuta, arrivando al 20-10. Ba mette la palla a terra due volte consecutive, Matrullo realizza il 24-15 per le sue, che portano a casa il set con un errore in battuta delle etnee.

Le ragazze del presidente Luigi Distefano chiudono il match con un terzo parziale da applausi. Zafferana infatti non si arrende e le prova tutte per restare agganciata alla partita, ma il muro-difesa melillese regge bene e alcuni scambi lunghi premiano le siracusane. A nulla servono i time put chiamati dal tecnico ospite. Una situazione a tratti frustrante per le catanesi, costrette spesso anche a capitolare sulle bordate delle bande neroverdi. Minervini e compagne hanno una marcia decisamente diversa rispetto alle etnee. Sul 15-12 accelerano, con Matrullo e Lucescul. Il punto esclamativo lo mette Ba. Poi è festa neroverde per una vittoria che fa classifica e morale.