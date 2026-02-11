Pallavolo, Melilli ha già l’Orlandina già nel mirino

Il campo emetterà il suo verdetto inappellabile e Melilli Volley dovrà metterci tutti i mezzi a sua disposizione affinché possa essergli favorevole. Le neroverdi hanno ripreso ieri la preparazione in vista dello scontro al vertice con l’Orlandina in programma il 14 febbraio alle 18 al palazzetto di via Gorizia. Il sabato di carnevale regalerà una sfida scoppiettante tra due delle candidate alla promozione diretta in B1, che saranno di fronte nella gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Le neroverdi, attardate di due punti dalla capolista messinese, proveranno a sfruttare il fattore campo e la spinta dei tifosi, pronti far diventare una bolgia l’impianto sportivo di via Gorizia. “Li aspettiamo numerosi e calorosi perché queste partite – dice il presidente Luigi Distefano – si vincono anche e soprattutto con il sostegno del pubblico. Speriamo di regalare loro le emozioni che meritano”.

Una partita importante ma non decisiva quella in programma fra tre giorni. “Ci aspettiamo una gara avvincente tra due grandi squadre – prosegue il massimo dirigente – e, dal canto nostro, un risultato positivo che ci permetterebbe di guardare al prosieguo del campionato con maggiore serenità. L’Orlandina è forte ed è stata l’unica squadra a metterci sotto nel girone di andata. Per piegarne la resistenza, le ragazze dovranno dare il 200%.”.

Coach Scandurra chiede alla sue massima concentrazione per una partita che avrà un coefficiente di difficoltà molto elevato. Ieri il tecnico e le sue ragazze hanno analizzato ciò che non ha funzionato nel match di sabato scorso a Bronte con l’ultima in classifica. A seguire, la prima seduta di allenamento della settimana. Tutti gli errori commessi sono stati posti sotto la lente di ingrandimento da parte dell’allenatore e del suo staff. Contro la capolista occorrerà essere perfetti (o quasi) per fare risultato