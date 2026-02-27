Pallavolo, Melilli in trasferta contro il Bricocity

Dopo il magro bottino (un solo punto) colto nelle due gare casalinghe consecutive contro Orlandina e San Lucido, Melilli Volley vuole riprendere la sua corsa. Domani, sabato 28 febbraio, sarà impegnato in trasferta contro il Bricocity Negroni Volley. La gara, valida per la diciassettesima giornata di campionato, si disputerà alle 17,30 al palazzetto dello sport di Ragalna. Le prossime avversarie delle neroverdi, seste in classifica a quota 27 punti, sono reduci dalla netta e sorprendente sconfitta di incassata sul campo del Bronte, ultimo in graduatoria. “Affronteremo una squadra che, come noi – dice coach Luca Scandurra – avrà voglia di rivalsa. Ci sarà da lottare e faticare contro un avversario da non prendere sottogamba. Dovremo tornare ad esprimerci sui nostri livelli, giocando fino alla fine con intensità e determinazione. Serve riprendere subito a correre”.

Nelle prime tre gare del girone di ritorno, Melilli Volley ha totalizzato 4 punti, scivolando al quarto posto in classifica, a 7 lunghezze dalla capolista Orlandina. Davanti alle neroverdi anche Volley Valley e Gela. E’ il primo momento delicato della stagione per una compagine che non aveva mai incassato due ko di fila. “Come se ne esce? Con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che da agosto ad oggi ha fatto tante cose buone. E’ evidente – prosegue Scandurra – che la sconfitta di sabato scorso fa male anche per come è maturata, ma martedì siamo tornati in palestra vogliosi di lavorare bene. Abbiamo analizzato gli errori commessi contro le calabresi in una partita che non avremmo dovuto perdere. Ora serve recuperare energie mentali e fornire una grande prestazione contro la formazione catanese in un match che non sarà semplice”.