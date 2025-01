Pallavolo, Melilli ospita Alus Mascalucia. Giorgia Miceli: “gara chiave per il prosieguo della stagione”

Battere l’Alus Mascalucia e agguantare il Cus Catania, chiudendo il girone di andata al terzo posto. È l’obiettivo di Melilli Volley, che riceve sabato 18 gennaio al palazzetto di via Gorizia la formazione etnea, quarta in graduatoria. La gara, valida per la tredicesima giornata del girone L di serie B2 di pallavolo femminile, comincerà alle 17. In caso di successo pieno, le ragazze di Santino Sciacca raggiungerebbero a quota 23 punti quelle allenate da Luana Rizzo, ferme ai box per il secondo turno di riposo imposto dal calendario. Chiuderebbero quindi in maniera brillante una prima parte di stagione che le ha viste giocare 7 volte in trasferta e solo 4 in casa.

“L’Alus Mascalucia – dice la schiacciatrice Giorgia Miceli – annovera giocatrici di qualità e lo dimostra la posizione in classifica che occupa in questo momento. Sarà una gara molto importante per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre. Noi dovremo cercare di essere lucide, ordinate e di non commettere errori gratuiti, limitando il potenziale di atlete del livello di Sharon Luzzi, che ha un braccio molto pesante, e di Lucrezia Lombardo, giocatrice di grande esperienza. Pertanto, sarà importante evitare momenti di bassa tensione, come accaduto sabato scorso a Reggio Calabria nel terzo set. Tuttavia, anche in quella circostanza, abbiamo saputo riemergere da un momento delicato, dimostrando tutta la nostra forza e compattezza di gruppo e chiudendo la gara sul 3-0. La sfida di sabato sarà uno spartiacque importante perché potremmo staccare di 6 punti l’Alus e raggiungere il terzo posto. L’occasione è ghiotta e cercheremo di non farcela sfuggire, sfruttando il fattore campo e l’entusiasmo che ci sta accompagnando”