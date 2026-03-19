Pallavolo, Melilli riceve Pizzo. Coach Scandurra: “Ritmo e pressione sin dall’inizio”

Dopo Terrasini in trasferta, Pizzo in casa. Altro impegno non proibitivo per Melilli Volley che, sabato 21 marzo alle 18, ospita le calabresi nella gara valida per la ventesima giornata del campionato di serie B2. Contro Marpesca Lory Volley, la compagine di Luca Scandurra insegue la quarta vittoria consecutiva. E’ chiamata, pertanto, a confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare. “Spererei anche in qualcosa in più, dal punto vista della prestazione, rispetto alle ultime uscite – sottolinea il tecnico – Dovremo essere famelici, cercando di imprimere ritmo e pressione sin dall’inizio e di non concedere nulla alle avversarie. Quella di sabato sarà un’altra partita importante, contro una squadra che ha comunque delle buone giocatrici per la categoria, come Mancuso, Beltrando e la nostra ex Marcello. Dovremo pertanto approcciare la partita nel modo giusto e cercare di esprimere il nostro miglior gioco”.

Le neroverdi, terze in classifica insieme con Volley Valley, puntano a chiudere il mese di marzo con altri due successi pieni. “Dobbiamo cercare di ottenere il massimo dalle partite che ci separano dalla sosta pasquale – aggiunge l’allenatore – Poi arriverà il mese di aprile, che potrebbe essere decisivo per tutte le squadre. Per quanto ci riguarda, non abbiamo fatto tabelle di marcia. Pensiamo ad una partita alla volta. Le somme le tireremo alla fine”.

Dello stesso avviso l’opposta Roberta Pasquini. “Il presente si chiama Pizzo e dunque siamo concentrate solo sulla partita di sabato. Confidiamo – dice la giocatrice abruzzese di Melilli Volley – nel sostegno del nostro pubblico, che ci è sempre stato vicino. Non mi aspetto una partita facile. Servirà massima concentrazione sin dall’inizio. Il fattore casalingo poi, qualora ce ne fosse bisogno, sarà uno stimolo in più”.