Pallavolo, Melilli si gioca una fetta di playoff contro Volley Valley

Sabato 25 Volley Valley in casa, il 2 maggio Gela in trasferta. Finale di campionato “caldissimo” per Melilli Volley, che si gioca la qualificazione ai playoff nei prossimi due scontri diretti (il 9 ultimo impegno della stagione regolare contro Crotone). Al palazzetto di via Gorizia, nel giorno della festa della liberazione, Minervini e compagne proveranno a mettere un “mattoncino” pesante sulla partecipazione alla post season. Il big match tra la vicecapolista neroverde e le etnee terze in classifica, (due punti dividono le due squadre) promette emozioni e tensione agonistica. Ogni palla, ogni scambio, ogni errore potrebbe influire, dall’una o dall’altra parte, sull’esito finale di una gara che si annuncia molto combattuta.

Coach Scandurra e le sue giocatrici la stanno preparando con cura maniacale dei dettagli, lavorando sodo in palestra. “Dal punto di vista mentale – spiega l’allenatore – non è difficile preparare queste partite perché le motivazioni vengono da sole. Sul campo però occorre provare e riprovare tutto ciò che sappiamo fare, cercando di migliorarlo e di avere grande attenzione per ogni particolare. Sarà importante essere bravi in tutti i fondamentali e fornire una grande prestazione. Affronteremo una squadra forte, ben organizzata e allenata da un tecnico bravo ed esperto. Massimo rispetto per Volley Valley, ma nessun timore. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e il fattore casalingo, in partite così delicate, potrebbe rappresentare un vantaggio”.

Allenamenti intensi in questi giorni per il gruppo neroverde. il morale è alto e le ragazze sono consapevoli delle proprie qualità tecniche. “Le prossime due partite – conclude Scandurra – rappresenteranno un crocevia fondamentale per la nostra stagione. Pensiamo però ad una sfida per volta. Volley Valley è una squadra di spessore. Servirà pertanto il miglior Melilli per cercare di batterlo”.

Il match, in programma sabato 25 aprile alle ore 18 al PalaMelilli, sarà valido per la ventiquattresima giornata. A dirigerlo saranno Pietro Le Rose e Antonino Richichi.