Pallavolo, Melilli va (ancora) in Calabria. Coach Scandurra: “A Palmi partita complicata”

“Il rendimento interno della Franco Tigano è migliore di quello esterno. Sarà una partita complicata”. Luca Scandurra mette in guardia le sue ragazze. A Palmi sabato 6 dicembre (inizio alle ore 17) ci sarà da faticare e sudare per fare bottino pieno. La vicecapolista Melilli Volley viaggia ancora oltre stretto, per la nona giornata del campionato di serie B2 di pallavolo femminile. Avversario di turno una squadra che sabato scorso ha interrotto una miniserie di tre risultati negativi, vincendo sul campo del Bronte. Nelle ultime settimane però aveva perso contro formazioni d’alta classifica.

“Dovremo entrare in campo – prosegue l’allenatore neroverde – con l’intento di mettere pressione alle avversarie per evitare di far prendere loro entusiasmo. Bisognerà giocare su ritmi elevati sin dall’inizio, lottando su ogni pallone. Vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto fino a oggi e dobbiamo fare di tutto per portare a casa i 3 punti”. La ricetta, a tal riguardo, è sempre la stessa: cuore, grinta e determinazione da affiancare ad un tasso tecnico più elevato. Un giusto mix per vincere anche le gare all’apparenza più semplici come potrebbe sembrare quella contro la squadra calabrese.

“I risultati ottenuti finora – spiega l’allenatore – sono il frutto di prestazioni d’alto livello da parte di una squadra, la nostra, capace di saper soffrire e superare ogni difficoltà ricorrendo ad uno spirito di gruppo che queste ragazze sono riuscite a creare sin quasi dall’avvio della stagione. Al resto pensa una società solida e che non ci ha mai fatto mancare nulla”.

Parole condivise dalla forte centrale Sabrina Lucescul. “Siamo molto unite tra noi – dice l’esperta giocatrice neroverde – Lavoriamo bene, in armonia e divertendoci. Il nostro è uno spogliatoio compatto. Siamo contente per i risultati conseguiti fino a questo momento e dobbiamo continuare così, consapevoli che la strada è ancora lunga e che ogni partita sarà difficile perché nessuno ti regala nulla. Siamo pronte per la prossima sfida. A Palmi sarà un’altra battaglia agonistica e noi daremo, come sempre, il massimo” .