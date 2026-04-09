Pallavolo, Melilli Volley attende Franco Tigano

Rush finale di campionato appassionante. Dopo la pausa pasquale, si torna a giocare in B2 femminile e Melilli Volley attende Franco Tigano, in un turno, il ventiduesimo, che potrebbe rivelarsi favorevole per la squadra del presidente Luigi Distefano. In un PalaMelilli che si preannuncia gremito, sabato 11 aprile alle 18, le neroverdi cercheranno la sesta vittoria consecutiva. Contro il team di Palmi, reduce da quattro sconfitte consecutive, centrare i tre punti non dovrebbe essere particolarmente complicato, vista la differenza di valori e la necessità per le siracusane di continuare a spingere sull’acceleratore.

“Dobbiamo continuare il nostro percorso di alta classifica – dice Luca Scandurra, coach di Melilli Volley – e non possiamo permetterci passi falsi. Affronteremo una squadra che ha bisogno di punti, perché in corsa per la salvezza. Ritengo dunque che ci saranno delle fasi in cui la gara potrebbe riservarci delle difficoltà. Dovremo giocare ai nostri livelli per portare a casa l’intera posta in palio”.

Capitan Raffaella Minervini e compagne hanno ripreso ad allenarsi martedì pomeriggio dopo quattro giorni di riposo. “Le ragazze – prosegue Scandurra – hanno staccato la spina, ricaricando le batterie e tornando in palestra con grande voglia e carica agonistica. Stanno lavorando con intensità, consapevoli che bisognerà affrontare con il motore a pieni giri le ultime partite di campionato”.

La giornata propone le sfide incrociate fra quattro delle cinque squadre che precedono in classifica le melillesi (terze a pari merito con Volley Valley a quota 52, ma penalizzate dal quoziente set nei confronti delle catanesi). La capolista Orlandina riceverà Crotone, quinta in graduatoria. A Gela, domenica pomeriggio, di fronte seconda e terza, distanti un solo punto. “Pensiamo solo alla nostra partita – conclude Scandurra – Le somme le tireremo alla fine. Comunque vada, questa giornata di campionato non sarà decisiva”.