Pallavolo, Melilli Volley batte Palermo 3-0

Secco 3-0 contro la penultima in classifica, ma non una vera e propria passeggiata. Melilli Volley supera in casa Palermo nella decima giornata del girone L di serie B2 femminile, “regalandosi” qualche brivido di troppo specie nel primo set.

Coach Scandurra non può contare su Nicole Ferrarini e, nello starting six, preferisce in posto 4 Aurora Vescovo a Federica Matrullo. Il primo set scorre senza patemi, almeno fino al ventitreesimo punto neroverde firmato da Veronica Silvestre. Il vantaggio sembra abissale, visto che, fino a quel momento, le ospiti avevano totalizzato solo 10 punti. A questo punto, però, è blackout. Comincia una clamorosa rimonta delle palermitane che, con un break di 14-1, portano il parziale ai vantaggi. Scandurra, nel frattempo, aveva già chiamato due volte time out e provato anche a dare una scossa cambiando (sul 24-20) con l’inserimento della nuova arrivata, la seconda palleggiatrice Elena Pecoraro, e di Federica Matrullo, al posto di Raffaella Minervini e Luna Ba, rientrate poi sul 24-24. Un errore in attacco delle palermitane e un punto a muro di Silvestre consentono comunque a Melilli di uscire da una situazione complicata e di condurre in porto il parziale.

Al rientro in campo, le padrone di casa provano subito a scappare con Ba e Vescovo. Silvestre realizza in fast il 6-2 e Sara Lena (top scorer dell’incontro e tra le migliori in campo con 19 punti) il 9-3. Le ospiti tentano di riavvicinarsi, andando sul -2 (12-14). Scandurra richiama in panca Vescovo, affidandosi a Matrullo. Lena e Silvestre riportano a distanza di sicurezza le locali che, sul 23-17, stavolta, mostrano cinismo e determinazione, chiudendo il parziale con un punto al servizio della schiacciatrice con la maglia numero 5 e con il pallonetto vincente di Sabrina Lucescul per il 25-17

La prima fase di vantaggio nel match per le ospiti arriva in apertura di terzo set (1-0, 2-1 e 4-2), l’ultima sul 6-5. Sul 16-13 per Melilli Volley, entra in campo Giorgia Miceli. Capitan Raffaella Minervini in palleggio sorprende le avversarie, poi serve un delizioso assist in primo tempo a Sabrina Lucescul per il 18-16. Il muro di Giambona riporta a -1 le palermitane, Matrullo, Lena e Sara Sassanelli le rimettono a distanza: 22-19. Della schiacciatrice aretusea il ventitreesimo e ventiquattresimo punto. Un errore in battuta di Camarda fa calare il sipario sulla partita.Il set termina 25-21. Pronostico rispettato. Le ragazze del presidente Luigi Distefano mantengono il primo posto in classifica.