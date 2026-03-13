Pallavolo, Melilli Volley gioca a Terrasini

“Giocare in trasferta non è mai facile e Terrasini si è anche rinforzata. Non sarà una passeggiata”. Poche, semplici, chiare parole quelle pronunciate da Tommaso Parente, assistant coach di Melilli Volley, alla vigilia del match della diciannovesima di campionato. Il vice di Scandurra mette in guardia le giocatrici neroverdi. “Classifica alla mano – prosegue – può sembrare una partita agevole, ma non lo sarà. Dovremo essere bravi noi ad affrontarla con la mentalità giusta, giocando con concentrazione e prestando massima attenzione ad ogni scambio”.

La gara è in programma domani, sabato 14 marzo alle 17 al “Geodetico” di Terrasini, campo in cui un mese fa, Crotone ha lasciato un punto, rimontando dallo 0-2. “Ogni partita fa storia a sè – sottolinea la centrale Sabrina Lucescul – E’ evidente che gare del genere richiedono un livello di attenzione molto alto e vanno affrontate nel modo giusto. Il girone di ritorno poi è diverso da quello dell’andata, visto che alcune squadre hanno potenziato i loro organici per raggiungere i rispettivi obiettivi. Terrasini è una di queste, pertanto non potremo permetterci di sottovalutare le avversarie di turno”.

Anche a giudizio della schiacciatrice Federica Matrullo quella di domani “sarà una partita impegnativa. Noi l’abbiamo preparata come tutte le altre, allenandoci con la giusta intensità in settimana. L’obiettivo è di cercare di vincere tutte le gare. Le somme le tireremo a fine campionato. Per il momento pensiamo ad una partita alla volta, cercando di non farci condizionare dalla classifica. Siamo distanti dall’Orlandina ma la matematica non ci preclude alcun traguardo”. Rimontare sette punti alla capolista però sarà davvero difficile