Pallavolo, Melilli Volley riceve Todo Sport Vibo Valentia

Marzo con impegni non particolarmente ostici, almeno sulla carta, per Melilli Volley, con due gare interne (Todo Sport e Pizzo) e due esterne (Terrasini, e Acicastello) contro formazioni che occupano posizioni medio basse in classifica generale. Si comincia domani, sabato 7 marzo, alle 18 in casa contro Todo Sport Vibo Valentia, compagine che non dovrebbe impensierire le neroverdi. Reduci dall’aggancio al terzo posto occupato da Volley Valley (che ha perso a Crotone) a quota 40 punti, le ragazze di Luca Scandurra non possono permettersi comunque di affrontare con superficialità l’avversario di turno. Occorrerà giocare con lo stesso spirito di sabato scorso a Ragalna, evitando distrazioni e cali di tensione.

“Todo Sport è una squadra che sulla carta risulta facile da affrontare ma – avverte Tommaso Parente, assistant coach di Melilli Volley – bisogna sempre cercare di approcciare nel modo giusto queste partite, come se al di là della rete ci fosse un avversario d’alta classifica. Servirà pertanto scendere in campo con concentrazione e determinazione per portare a casa i tre punti, che sono fondamentali per la nostra corsa”.

A tal riguardo, con l’Orlandina che prova la fuga (più 6 sul Gela secondo e più 7 sulle due terze, Melilli Volley e Volley Valley), le siracusane devono cercare di trarre il massimo dalle prossime partite per poi giocarsi tutto negli scontri diretti in programma nelle ultime gare della stagione regolare. “La matematica ci tiene ancora per la vetta ma, se l’Orlandina non rallenta – prosegue Parente – sarà impossibile agganciarla. Più realistico pensare di poter lottare per la seconda posizione. Sarà importante, comunque, non lasciare nulla per strada contro squadre alla nostra portata, provando poi a vincere anche con le dirette concorrenti. Siamo in quattro nel giro di due punti, dal secondo al quinto posto. Può accadere di tutto. Ogni scambio, ogni punto, da ora in avanti, rivestirà una grande importanza per tutte le squadre”.