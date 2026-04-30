Pallavolo, Melilli Volley: scontro diretto decisivo a Gela

E’ la prova d’appello. E’, con ogni probabilità, l’ultima possibilità per agguantare i playoff. Dopo la sconfitta casalinga con Volley Valley Catania, il calendario propone un altro scontro diretto per Melilli Volley, ospite sabato 2 maggio alle 17 della Eco Rigen Nuova Città di Gela nella gara valida per la venticinquesima e penultima giornata del campionato di serie B2 di pallavolo femminile. Le due squadre condividono la terza posizione in classifica a quota 58 punti alle spalle della già promossa Orlandina e dello stesso Volley Valley, avanti di una lunghezza e atteso da un finale di campionato sulla carta abbastanza morbido. Ecco perché il match di Gela assume un’importanza fondamentale per entrambe le formazioni: chi vince, infatti, sarà quasi certo di partecipare ai playoff (cui accedono seconda e terza classificata) a discapito dell’altra.

“Ci aspetta una partita delicatissima, che andrà giocata ad alti livelli – sottolinea il tecnico Luca Scandurra – Ci sarà tanta tensione e occorrerà saperla gestire, visto che giocheremo davanti ad una grande cornice di pubblico in un palazzetto che ben si presta ad ospitare partite di questo genere. Dovremo cercare di giocare meglio delle avversarie, evitando gli errori gratuiti e fornendo una prestazione convincente. Sappiamo che il clima sarà molto caldo e dovremo essere bravi a non farci condizionare dal fattore ambientale. Vincerà chi giocherà meglio e chi sbaglierà meno. Noi abbiamo preparato questa partita come tutte le altre, ben sapendo però – termina Scandurra – che potrebbe essere decisiva per conquistare i playoff”.

Gruppo carico dunque in vista di un match che si preannuncia equilibrato e combattuto.