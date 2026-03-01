Pallavolo, Melilli Volley si rialza subito: vittoria netta a Ragalna contro Bricocity NegroniVolley

Melilli Volley ritrova vittoria e sorriso. A Ragalna, contro Bricocity NegroniVolley Zafferana, nella gara valida per la diciassettesima giornata, vince con un netto 3-0 in meno di un’ora e mezza di gioco, riscattando così le due sconfitte casalinghe incassate contro Orlandina e San Lucido.

Scandurra conferma Giorgia Miceli nel ruolo di libero al posto di Alice Barbagallo. Torna nello starting six Luna Ba, ormai completamente ripresasi dall’infortunio di qualche settimana addietro.

Subito ace delle locali con Foti che, nella successiva battuta, manda fuori. Il primo punto in attacco di Melilli porta la firma di Veronica Silvestre per il 2-2. Si va avanti così fino al 5-5, poi le ospiti mettono a segno un parziale di 11-1 che permette loro di ipotecare il set. Ba schiaccia bene anche da zona 4, Viviana Lo Piccolo incide dal centro, attaccando e murando con efficacia, Nicole Ferrarini lascia il segno in attacco e anche in battuta. Melilli Volley scappa sul 16-6. Il tecnico di Zafferana chiama time out. Le ospiti rientrano rilassate e subiscono un 9-3, che rischia di riaprire il set. Sul 15-19, con ace, di Luzzi, è Scandurra a chiamare il tempo e le sue tornano in campo con lo spirito giusto, chiudendo il set con la fast di Silvestre, un paio di errori gratuiti delle etnee, un punto in secondo tocco della regista Raffaella Minervini e la schiacciata vincente di Nicole Ferrarini.

Melilli Volley approccia bene il secondo set (con Alice Barbagallo al posto di Giorgia Miceli), andando subito a segno con capitan Minervini in battuta, Ferrarini da posto 4 (mani e fuori), e con Lo Piccolo. Le locali accorciano con Nicolosi, ma Lo Piccolo a muro fa valere bravura e stazza fisica, realizzando il 4-1 prima e il 6-2 dopo. Silvestre, al culmine di uno scambio lungo e combattuto, realizza l’8-3 neroverde, Sara Lena incrementa il vantaggio, Ferrarini e ancora Silvestre “doppiano” Bricocity per il 14-7. Melilli gioca in scioltezza, sbagliando poco. E così, sfruttando anche qualche attacco fuori misura delle avversarie, riesce a mantenere l’ampio margine. Sul 16-8, Roberta Pasquini prende il posto di Luna Ba e va subito a segno. Luzzi accorcia con due punti di fila, ma Silvestre rimanda le neroverdi sul più 9 con un bel primo tempo. La centrale foggiana scatena il suo braccio destro anche in fast per il 21-13. Minervini, in palleggio, e Lo Piccolo chiudono il set sul 25-16.

Consueto calo fisiologico per le ragazze di Scandurra in apertura di un terzo parziale in cui vanno sotto 4-1. Arrivano 4 punti consecutivi delle neroverdi, con Ba che firma il primo vantaggio del set da zona 5 sulla parallela. Zafferana torna avanti di due (7-5), Melilli pareggia, ma va di nuovo sotto. Si gioca punto a punto fino al 13-13, poi Zafferana prova l’allungo. Quando Ba attacca fuori, sul 15-13, Scandurra chiede il time out. Melilli aggancia il pari a 18 con la stessa opposta, che trova un mani e fuori avversario. La giocatrice ternana continua a mettere la palla a terra. Poi, a muro con Silvestre, costruisce il secondo pesante vantaggio del set per Melilli: 20-19. In diagonale realizza il 21-20. Silvestre porta le sue compagne a quota 22 in primo tempo dopo una grande difesa di Ferrarini, che indirizza la palla sulla palleggiatrice Minervini. Bricocity non molla, ma Melilli stavolta è cinico quanto basta. Dopo un errore in attacco di Silvestre (23-22 per e ospiti), l’arbitro fischia un’invasione alle locali. A chiudere i giochi ci pensa Lo Piccolo. Finisce 25-22. Melilli sale a quota 40 in classifica generale.