Pallavolo, Melilli Volley si riscatta a San Lucido

Pronto riscatto. Dopo la sconfitta di Capo D’Orlando, Melilli Volley vince 3-1 a San Lucido e si porta a quota 6 in classifica generale. Scandurra conferma lo stesso starting six delle prime due uscite e le ragazze entrano in campo concentrate e determinate.

Primo set avvincente ed equilibrato con buona partenza calabrese (4-1) e immediata reazione ospite. Con un parziale di 4-0 le neroverdi vanno sul 5-4, con il sorpasso firmato da Silvestre. Melilli allunga fino al 10-7 con il muro della stessa centrale pugliese. Il triplo vantaggio resiste fino all’11-8, poi 5 punti consecutivi delle padrone di casa, di cui uno rocambolesco in bagher che beffa le siracusane. Sul 13-11 Scandurra chiama time-out, Melilli va a segno prima con Ba, poi con Silvestre e torna avanti con un errore gratuito avversario. San Lucido però non ci sta e, approfittando di qualche sbavatura difensiva neroverde, ribalta nuovamente la situazione, andando sul 21-19. La reazione melillese è veemente. Entra Sassanelli al posto di Lucescul e firma a muro il 19-20. E’ la scossa. Melilli non si ferma più. L’ultima situazione di parità è sul 22-22. Poi le schiacciate di Silvestre (miglior realizzatrice del match) e Ba e un errore in difesa calabrese chiudono il set sul 25-22 per le neroverdi.

Equilibrio ed emozioni anche nel secondo set. Due volte in doppio vantaggio (2-0 e 4-2), San Lucido viene sempre rimontato da Melilli, che lotta su tutti i palloni. Sul 9-8 per le ospiti, 4 punti consecutivi per le locali. Scandurra manda in campo Lena e la giocatrice siracusana ripaga la fiducia, mettendo a terra palloni importanti e contribuendo anche alla fase difensiva con alcuni buoni recuperi. La rimonta porta le melillesi dal 14-17 al 23-19 con le giocate potenti e precise di Ba da posizione 2 e qualche errore avversario. Nel frattempo Lucescul torna in campo al posto di Sassanelli e fa valere i suoi centimetri sotto rete, contribuendo allo score. Silvestre realizza un paio di ace consecutivi. Melilli stavolta non mostra il braccino corta e non si lascia sfuggire il set. Chiude la centrale ex Modica che realizza il 25-20.

Partenza difficile per Melilli nel terzo parziale. Sul 12-7 per San Lucido, torna in campo Matrullo al posto di Ferrarini. Sul 15-10, entra Vescovo per Minervini, poi Morabito per Ba e cambia la diagonale neroverde. Lena sorprende le avversarie con un tocco morbido e preciso, poi ancora lei accorcia le distanze con un ace (13-16). Matrullo sbaglia, ma si rifà subito: 14-17. Il pallonetto di Vescovo vale il punto numero 15. Avolio chiama il time out. Sul 19-16 per le calabresi, rientrano Minervini e Ba, con quest’ultima che manda la palla all’incrocio delle righe per il 17-19. Torna Sassanelli sul 21-19, Kaminska sbaglia al servizio ed è 22-20. Melilli accorcia ancora con Silvestre a muro. De Candia fa 24-21 al servizio. Silvestre accorcia e due ace consecutivi di Lena portano il set ai vantaggi. La fast di Silvestre vale il sorpasso. Poi però arrivano tre punti consecutivi delle calabresi, che annullano il matchball e riaprono la partita.

Il quarto parziale vede le ospiti tornare in campo con il coltello tra i denti. Melilli gioca su ritmi elevati, non sbagliando nulla e raggiungendo il massimo vantaggio sul 18-10. Tutto funziona bene, come nei primi due set. Minervini serve palloni deliziosi soprattutto a una scatenata Ferrarini, che attacca bene la profondità e fa punto anche in battuta (21-11). San Lucido sbaglia, Melilli va sul 23-11 e chiude con il tocco profondo di Minervini. Finisce 3-1, vittoria preziosa per le siciliane.