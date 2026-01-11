Pallavolo, Melilli Volley vince al tie break e resta a due punti dal primo posto

Sudata, sofferta ma fortemente voluta. Melilli Volley supera al tiebreak Nuova Città di Gela e rimane a due punti dalla capolista Orlandina, vittoriosa al quinto set a San Lucido. Distanze immutate dunque tra le prime due classe dopo la dodicesima giornata di un campionato che ha inaugurato il 2026 con sfide palpitanti. La più entusiasmante è stata, con ogni probabilità, quella che ha visto imporsi le ragazze del presidente Luigi Distefano in casa sulla quarta forza del torneo al culmine di un match vibrante e, per lunghi tratti, anche spettacolare con le due squadre capaci di regalare una pallavolo di alto livello.

Le ospiti giocano meglio nel primo set e mantengono, sin dalle battute iniziali, un vantaggio che gradualmente rimpinguano, arrivando sul più 5 del 7-12 e sul più 4 del 14-18. Curti smista palloni invitanti per le schiacciatrici di posto 4 e per l’opposto Riferi e punti pesanti arrivano anche dal centro con Salvestrini. Melilli Volley (priva dell’infortunata Luna Ba, ottimamente sostituita da Aurora Vescovo) è costretta sempre a rincorrere e non va oltre il meno 3 del 15-18 (muro di Silvestre). Gela riallunga con tre punti consecutivi. Sul 15-22, Melilli prova a riavvicinarsi con la fast di Silvestre, il muro di Minervini e Lucescul e l’ace della centrale pugliese. Riferi però chiude il parziale con due schiacciate consecutive.

Dopo i 3 minuti di pausa, Melilli Volley rientra in campo con uno spirito più combattivo. L’ultimo vantaggio giallorosso è sul 4-3. Arrivano tre muri consecutivi delle padrone di casa. Il pallonetto di Vescovo, la schiacciata di Lena e l’appoggio in bagher di Barbagallo, dopo lo strepitoso recupero difensivo della numero 14, portano il punteggio sul 9-5. Melilli scappa, raggiungendo il massimo vantaggio sul 17-8 grazie a Silvestre, Ferrarini, Vescovo e ad un errore dell’ex Valeria La Mattina. Le neroverdi, sostenute senza soluzione di continuità da un pubblico numerosissimo, allungano fino al 20-11, dimostrando grande qualità di gioco corale. Nelle battute finali del parziale entra Sara Sassanelli. Veronica Silvestre, su appoggio in bagher di Sara Lena, realizza l’ultimo punto, quello del 25-13.

Parte iniziale del terzo set di marca giallorossa. Riferi, da posto 2, mette a terra palloni pesanti, trascinando le gelesi sull’8-4. La reazione neroverde è veemente. Nicole Ferrarini e Alice Barbagallo tengono vivo lo scambio con una grande difesa e Aurora Vescovo realizza il 6-8. E’ l’inizio di una grande rimonta, che porta Melilli a mettere a segno un break di 10-5 che fa svoltare il set. Neroverdi avanti per la prima volta (nel parziale) sul 14-13 con il punto a muro di Silvestre e Matrullo. Poi nuovo vantaggio ospite, e punto del 15-15 della strepitosa Aurora Vescovo, che lascia il segno anche con l’ace del 17-15. Ultima parità a 19. Ferrarini e Lucescul (in primo tempo) portano il punteggio sul 21-19, poi la stessa centrale ex Modica firma il 22-20. La Mattina accorcia ma l’errore di Curti in battuta consente a Melilli di tornare sul più 2. Matrullo e Silvestre attaccano bene e il set termina 25-22.

Il quarto set è simile al primo. Le ospiti prendono rapidamente il largo, costruendo un vantaggio di 8 punti (4-12 e 6-14) su cui pongono le basi per prolungare il match. Melilli non si avvicina mai oltre il meno 5 e lascia il set alle ospiti, totalizzando 19 punti. Il tie break stavolta sorride a Minervini e compagne, che ripartono con grinta e cattiveria agonistica. Sul 6-0 sembra già tutto scritto, ma Gela non si arrende e realizza tre punti consecutivi. Melilli torna sul più 5 con Vescovo. Sul 13-7 sembra fatta, ma le locali incassano cinque punti consecutivi. Ci pensano Silvestre e Ferrarini a fare esplodere il PalaMelilli. Finisce 15-13 ed è festa con il numeroso pubblico presente che, a fine gara, applaude tutti e inneggia a Luigi Distefano con il coro: “Un presidente, c’è solo un presidente…”. Due punti preziosi per le melillesi che, domenica prossima, chiuderanno il girone di andata a Crotone.