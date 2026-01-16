Pallavolo, per il Melilli match di alta quota a Crotone

Da un big match ad un altro, da una partita combattuta ed emozionante (quella vinta in casa sabato scorso 3-2 contro Gela) ad un’altra che promette spettacolo e bel gioco. Melilli Volley chiude il girone di andata domenica 18 gennaio (con inizio alle 17) in casa del Crotone, squadra che, dopo un avvio di campionato balbettante, ha messo insieme 8 vittorie consecutive, scalando la classifica. Per il gruppo guidato da Luca Scandurra sarà dunque fondamentale impattare bene la partita, giocando su ritmi elevati e cercando di commettere meno errori gratuiti possibile.

A fare la differenza, in un match che si preannuncia molto equilibrato, potrebbero infatti essere i dettagli. Il team neroverde sta cercando di curarli a dovere durante gli allenamenti quotidiani al PalaMelilli. Domenica a Crotone saranno di fronte la seconda e la quarta in classifica, separate da due soli punti (melillesi a 30 punti, calabresi a 28) in una sfida che le ragazze del presidente Luigi Distefano dovranno interpretare con lo stesso spirito combattivo mostrato cinque giorni fa.

“Affronteremo un’ottima squadra, che merita rispetto – dice coach Scandurra – perchè sta dimostrando tutto il suo valore. Affrontare in casa sua Crotone è dura, ma siamo pronti a giocarcela senza paura. Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio e molto motivati. Sarà importante approcciare bene la partita, cercando di contenere i punti di forza delle avversarie e di pungerle nei loro punti deboli”. Morale alto in casa neroverde in vista di una partita insidiosa e che richiederà un notevole dispendio di energie fisiche e mentali. Ma questo capitan Minervini e compagne lo sanno bene.