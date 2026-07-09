Pallavolo, per Melilli nuovo logo e una new entry in società

Nuovo logo e nuovo ingresso in società. Doppia novità in casa Melilli Volley-Eurialo Siracusa. La prima formale, la seconda sostanziale. A presentarle ieri pomeriggio, durante la prima uscita pubblica della nuova stagione, il presidente Luigi Distefano. Accanto a lui, il dirigente, nonché team manager della prima squadra, Giuseppe Amato. “Una ventata di aria fresca per la nostra prima squadra – ha detto il massimo dirigente, commentando la decisione di cambiare il logo del Melilli Volley – Abbiamo modificato i dettagli grafici, riponendo un attenzione più marcata sui colori neroverdi”.

La novità più importante però è la seconda e ha un nome e cognome: Giovanni Napolitano. Imprenditore e sportivo siracusano di successo (ha giocato per tanti anni in A1 di pallanuoto), ha deciso senza tentennamenti di accettare la proposta di entrare in società.

Sarà il coordinatore del settore giovanile del sodalizio. “L’obiettivo – spiega Distefano – sarà di implementarlo, migliorarlo e farlo crescere ulteriormente nel capoluogo e di dargli uno slancio maggiore anche a Melilli dove, comunque, in questi primi due anni di attività, abbiamo ottenuto risultati più che buoni. Dalla prossima stagione saremo anche a Villasmundo. Di tutto questo si occuperà Giovanni Napolitano con la sua visione manageriale che coincide alla perfezione con la nostra. E’ la ragione per la quale non abbiamo dovuto fare nessuna opera di convincimento. Ci siamo subito trovati in perfetta sintonia. Intendiamo dotarci di un settore giovanile di qualità, che formi atlete che possano essere impiegate anche in prima squadra. In tutto ciò Giovanni Napolitano è una garanzia. Il suo spirito imprenditoriale, dopo gli anni trascorsi in America, lo ha portato a realizzare e gestire un centro sportivo di eccellenza a Siracusa, il Santa Maria Club, che guida con risultati encomiabili”.

“Sono onorato di avere accettato la proposta della società – ha detto Giovanni Napolitano – Ci accomunano le nostre idee imprenditoriale e il desiderio di dare anche un’impronta manageriale alla pallavolo giovanile siracusana. Sono pronto ad apportare le mie competenze per questa nuova esperienza. Cercherò di essere all’altezza del compito che mi è stato affidato e per il quale ringrazio il presidente Luigi Distefano e tutti i dirigenti della società”.