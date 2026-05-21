Pallavolo playoff B2 femminile: Melilli a Isernia per tentare l’impresa

Serve l’impresa e Melilli Volley ci crede. Ultimo atto della stagione sabato 23 maggio alle 18 a Isernia nella gara che mette in palio la promozione in serie B1. Per realizzare il sogno, le neroverdi dovranno ribaltare l’1-3 dell’andata. Servirà dunque vincere da tre punti (3-0 o 3-1) per “guadagnarsi” il golden set, un parziale suppletivo a 25 che deciderebbe le sorti della doppia sfida.

La finale playoff di ritorno (molisane seconde nel girone I, siciliane terze nel gruppo L) vedrà partire da favorite le padrone di casa, con le ospiti in campo senza nulla da perdere. Le attende dunque un compito arduo ma non proibitivo. Servirà giocare una pallavolo di altissimo livello per rimettere tutto in gioco. Le melillesi ne sono in grado e lo hanno dimostrato spesso quest’anno, anche recentemente, come a Gela e nel primo set di sabato scorso.

“Andiamo a Isernia – dichiara il presidente Luigi Distefano – per tentare di fare l’impresa. Sarà una partita da interpretare con massimo impegno ed entusiasmo. Dico sempre alle ragazze che le invidio perché queste sono le gare che tutti vorrebbero giocare. Sarà una partita da dentro o fuori in cui dovremo cercare di vincere almeno tre dei primi eventuali quattro set per poi resettare tutto e giocarcela al golden set come fosse un’ulteriore finale”.

Concetti fatti proprio anche da coach Luca Scandurra, il quale sottolinea che “sarà necessario giocare su alti livelli e con la massima concentrazione non per alcuni o molti tratti della gara ma per l’intera sua durata. Siamo convinti di potercela giocare, lo sport è fatto anche di imprese e noi dobbiamo crederci. E’ una partita da dentro o fuori. Il primo obiettivo sarà di cercare di arrivare al golden set, al resto penseremo dopo”.

Scandura tornerà a Isernia da ex. Ha guidato la squadra molisana in B2 nel 2022-23. “Mi aspetto una bella accoglienza – dice – Sarà emozionante tornare in quel palazzetto che mi ha visto disputare una stagione importante. Sono rimasto in buoni rapporti con il presidente di Isernia e c’è grande rispetto reciproco. Sabato uno dei due festeggerà, l’altro soffrirà. Lo sport è anche questo”.