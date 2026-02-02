Pallavolo, prima divisione: l’Eurialo fa suo il derby contro l’Holimpia

L’Hub Ambiente Eurialo Siracusa compie l’impresa, conquistando la prima vittoria nel campionato di Prima Divisione femminile. Al pallone tensostatico della cittadella dello sport ha battuto la capolista Holimpia Siracusa con il punteggio di 3-0.

Arriva alla settima e ultima giornata di andata la prima affermazione in campionato per la giovanissima formazione verdeblù, che si esalta, superando in tre set la ben più quotata compagine di Claudio Bartoli con parziali di 27-25, 25-23, 25-21. E’ stata una partita intensa, combattuta e ben giocata dalle padrone di casa, che hanno dato fondo a tutte le loro energie per conquistare la vittoria.

Motivate e determinate, le giocatrici guidate da Raffaele Moscuzza hanno disputato una grande partita, lottando con determinazione su tutti i palloni e portando a casa ai vantaggi un primo set lungo e caratterizzato da molti scambi.

Nel secondo parziale l’Hub Ambiente Eurialo Siracusa ha continuato a giocare una buona pallavolo, riuscendo a imporsi anche stavolta con due punti di scarto, per poi completare l’opera nel terzo set, vinto in maniera più larga.

“Abbiamo messo ko la prima in classifica con merito – dice il tecnico Raffaele Moscuzza – L’Holimpia ha pagato caro l’assenza del palleggiatore e del libero titolari, ma la nostra vittoria assume ugualmente una grande rilevanza. Infatti, schieriamo sempre ragazzine del settore giovanile, comprese anche alcune under 13 e under 14. Abbiamo mostrato un bel gioco e tanta grinta e concentrazione. Sono molto soddisfatto”.

Una vittoria importante, che si aggiunge a quella ottenuta sabato scorso a Palazzolo dalla squadra under 14 della Genovese Eurialo Siracusa. Contro l’Akrai, 3-0 netto con parziali di 13-25, 12-25, 12-25. “Abbiamo avuto una condotta di gara davvero esemplare” ha detto Moscuzza, che si gode il primo posto in classifica a punteggio pieno di una compagine capace di totalizzare 18 punti nelle prime sei partite di campionato.