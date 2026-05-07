Pallavolo, serie B2 femminile: per il Melilli Volley ultimo sforzo prima dei playoff

“Riempiamo il PalaMelilli!”. È l’appello rivolto dal presidente Luigi Distefano alla tifoseria neroverde. Ultimo step prima dei playoff per la squadra allenata da Luca Scandurra che, sabato 9 maggio, con inizio alle 17, riceve il Crotone nella ventiseiesima giornata del girone L di serie B2 di pallavolo femminile, quella che farà calare il sipario sulla stagione regolare. Terzo in classifica a quota 61 punti, tre in più della Nuova Città di Gela, battuta sabato scorso a domicilio, al Melilli Volley basterà un punto per l’aritmetica certezza della qualificazione agli spareggi promozione. Le neroverdi sono a -1 dal Volley Valley, che giocherà a San Lucido e, dunque, teoricamente in corsa anche per il secondo posto.

Il compito non appare arduo contro una compagine di buona levatura (Crotone è quinto in classifica) ma che non ha più nulla da chiedere al campionato. Al di là della rete ci sarà dunque un sestetto che giocherà forse con maggiore serenità, ma certamente con qualche stimolo in meno. E il sostegno del pubblico amico rappresenterà una spinta ulteriore per una compagine, quella di casa, che scenderà in campo per fare il pieno.

“Il nostro pubblico – sottolinea il massimo dirigente – ci è sempre stato vicino, specie nei momenti chiave della stagione. Chiediamo ancora una volta ai tifosi di venire in massa al PalaMelilli e di sostenerci anche in quest’ultima partita di campionato per festeggiare insieme l’obiettivo. Certo, non sarà una gara dall’esito scontato perché Crotone vorrà fare bella figura, ma le nostre motivazioni sono elevatissime. Dobbiamo finalizzare un percorso importante – conclude il presidente Luigi Distefano – andando a prenderci quello che ci meritiamo, la qualificazione ai playoff”.

Parole condivise da coach Luca Scandurra. “Dobbiamo mettere l’ultimo mattoncino – dice – per raggiungere il primo traguardo stagionale. Affronteremo una squadra che proverà a metterci in difficoltà. Massimo rispetto per l’avversario, ma noi siamo consapevoli del valore della partita e non possiamo sbagliare. Il pubblico? Spero che anche questa volta sia presente in gran numero. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi, dei loro cori e dei loro canti”.