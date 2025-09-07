Pallavolo, un primo e un secondo posto per l’Eurialo Siracusa ai nazionali Aics

Eurialo sugli scudi in Romagna. Ai campionati nazionali Aics di Cervia, le siracusane hanno ottenuto un primo posto nella categoria under 14 e un secondo posto in quella under 16.

In questa categoria le ragazze hanno sfoderato ottime prestazioni battute in finale dalle vicentine del Cavazzale.





Il successo è arrivato nelle under 14 capaci di regolare per 3-2 le venete del Castelgomberto. Grande soddisfazione espressa dal tecnico Raffaele Moscuzza.

”Una bella partita avvincente bravissime entrambe le squadre è stata una partita molto equilibrata, ma l’abbiamo spuntata noi le ragazze sono riuscite a tenere la concentrazione fino alla fine – dice Moscuzza -. Abbiamo incontrato delle belle squadre si è visto una bella pallavolo soprattutto tanto Fair play Alla fine l’abbraccio collettivo delle due squadre è stato veramente emozionante”.

Della spedizione faceva parte anche Nuccia Fava, componente dello staff tecnico, che ha voluto rimarcare l’ importanza di vivere certe esperienze e l’ ottima organizzazione dell’ evento da parte di Aics.

“Un ringraziamento a tutti quelli dell’organizzazione che ci hanno aiutato e messo a disposizione tutto quello di cui avevamo bisogno. Sono stati fantastici. Un’ esperienza unica per le ragazze, un evento curato nei particolari a dimostrazione della serietà dell’ ente di promozione sportiva Aics”.